Restaurant Signatuur begint aan nieuw hoofdstuk in Antwerpen: “Nu kunnen we 100% ons ‘goesting’ doen” Annelin Marien

31 augustus 2020

16u31 2 Antwerpen In december vorig jaar sloten Bart Gils en Sally Lauwers hun restaurant Signatuur in Hoogstraten, maar daarmee kwam hun horecaverhaal niet ten einde. Op vrijdag 11 september heropenen ze Signatuur 2.0 in de Volkstraat in centrum Antwerpen. “We hebben een eigen, herkenbare stijl ontwikkeld, die we in Antwerpen nog meer kunnen tonen”, klinkt het bij Bart en Sally.

Vijf jaar geleden openden chef Bart Gils en gastvrouw/sommelier Sally Lauwers restaurant Signatuur in Hoogstraten. Wat begon als een kleine bistro, groeide gaandeweg uit tot een van de betere restaurants in de buurt. Signatuur haalde een vermelding in Gault & Millau, chef Bart behoorde al snel tot de selectie van Jong Keukengeweld en werd Northseachef, daarna volgde een Bib Gourmand in Michelin. Maar het begon te kriebelen naar méér, want in de kleine keuken van het restaurant in het oude rijkswachtgebouw kon Bart zijn creativiteit niet de vrije loop laten.

Eigen verhaal schrijven

“We hebben altijd al een voorliefde voor Antwerpen gehad", vertelt Bart. “We komen hier vaak en graag eten, en ook mijn broer woont hier. Een tweetal jaar geleden hakten we de knoop door: Signatuur zou verhuizen naar de Koekenstad. Het pand in de Volkstraat kruiste ons pad, de goesting om daar iets te beginnen was groot, en we besloten om ervoor te gaan.”

(lees verder onder de foto)

Bart en Sally starten op 11 september in de Volkstraat 23. Signatuur 2.0 wordt iets groter dan in Hoogstraten, zodat Bart en Sally volledig hun ding kunnen doen. “In Hoogstraten zaten we beperkt qua groeimogelijkheden, er was daar geen ruimte voor uitbreiding of zelfs voor personeel”, aldus Bart. “Ik stond er alleen in een kleine keuken, in Antwerpen kan ik iemand bij aannemen die me helpt bij het koken. We hebben altijd een creatieve keuken gehad, ik wil regelmatig van gerechten veranderen, en in Hoogstraten zat er een rem op die creativiteit. Nu kunnen we die rem volledig afzetten, en 100% ons ‘eigen goesting' doen. We hebben gaandeweg een herkenbare stijl ontwikkeld, daarom heet onze zaak ook ‘Signatuur’, en in Antwerpen zullen we nog meer ons eigen verhaal kunnen schrijven.”

Bart en Sally brengen in Antwerpen een lichte keuken, vaak vanuit de klassieke basis met een eigen twist. De menu’s zullen veelal bestaan uit groenten uit de buurt, Noordzeevis, maar ook een goed stukje vlees. Het viergangenmenu werd omgedoopt tot menu ‘Paraaf’ en kreeg ook een vegetarische variant die luistert naar de naam ‘Natuur’. Voor wie in de ziel van chef Bart wil kijken, serveert het restaurant een carte blanche ‘Signatuur’-menu.