Restaurant Murni opent derde vestiging op Grote Markt AMK

02 oktober 2020

13u06 1 Antwerpen Op de Grote Markt in Antwerpen opent vandaag, vrijdag 2 oktober, een nieuwe Murni. Voor de gezonde bistro is het al het derde filiaal uit de reeks. Murni nummer drie mikt vooral op toeristen en studenten. Voor Wim Van der Borght, eigenaar van de overkoepelende horecagroep Shrimp Tempura, is het de eerste keer dat hij een zaak opent in het historische stadscentrum.

Murni, wat 'puur’ betekent in het Indonesisch, focust op gezonde en huisgemaakte maaltijden. Vandaag opent het restaurant in het gebouw waar eerder brasserie Backyard zat op de Grote Markt. Het derde filiaal van Murni zal zich met take-awayproducten en speciale koffie focussen op toeristen, net als op de studenten.

Vandaag telt Murni nog twee andere vestigingen in het Antwerpse. De eerste werd begin vorig jaar ondergebracht in het pittoreske koetshuis van Park Den Brandt in Wilrijk. De andere heropent later dit jaar op het hippe Antwerpse Zuid, aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

“Murni is vernieuwend en tegelijk herkenbaar als concept”, zegt eigenaar Wim Van der Borght. “We willen allemaal gezonder gaan eten en dat op dagelijkse of frequente basis. Murni geeft én een gezondere food experience, én een topkader om dat in je dagelijkse routine in te bouwen. We zijn maar wat blij dat we een derde filiaal kunnen openen.”