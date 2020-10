Restaurant Murni opent derde vestiging op Grote Markt: “Succes ondanks de coronamaatregelen” AMK & CVDP

13 oktober 2020

20u15 2 Antwerpen Op de Grote Markt in Antwerpen opende begin deze maand een nieuwe Murni. Voor de gezonde bistro is het al het derde filiaal uit de reeks. Murni nummer drie mikt vooral op toeristen, studenten, kabinetten en stadsdiensten. Voor Wim Van der Borght, eigenaar van de overkoepelende horecagroep Shrimp Tempura, is het de eerste keer dat hij een zaak opent in het historische stadscentrum.

Murni, wat 'puur’ betekent in het Indonesisch, focust op gezonde en huisgemaakte maaltijden. Op 2 oktober opende het restaurant in het gebouw waar eerder brasserie Backyard zat op de Grote Markt. Het derde filiaal van Murni focust zich met take-awayproducten en speciale koffie op toeristen en studenten.

Belgische merken

Murni heeft een langlopende relatie met Vascobello, het unieke Belgische koffiemerk met kwaliteitskoffie. Ook die koffie wordt aldaar ter plekke of in takeaway gekocht. Het nieuwste en letterlijk meest verfrissende product op de kaart is het Belgische ijs van Bodhi. Het plantaardig product heeft geen toegevoegde suikers en telt tot 70% minder calorieën telt dan het klassieke ijs.

Vandaag telt Murni nog twee andere vestigingen in het Antwerpse. De eerste werd begin vorig jaar ondergebracht in het pittoreske koetshuis van Park Den Brandt in Wilrijk. De andere heropent op het einde van het jaar op het hippe Antwerpse Zuid, aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Murni biedt een persoonlijke service met een internationale vibe aan. De keten gebruikt milieuvriendelijke en recycleerbare verpakkingen om het milieu niet te schaden.

Succesvol tijdens corona

Ondanks de coronamaatregelen waren de eerste vestigingen van Murni een succes. “Tijdens de lockdown kwamen onze klanten hun favoriete toast avocado of koffie halen bij de takeaway. Toen we terug mochten openen, kregen we veel blije reacties van klanten”, vertelt woordvoerder Barbera Soens. “Onze keuken en het huiselijke gevoel worden erg geapprecieerd. Er worden vaak foto’s van het eten of de inrichting op Instagram gedeeld met de hashtag #murnifood, dat maakt mensen nieuwsgierig om eens langs te komen.”

Naar aanleiding van het succes werd besloten om een derde filiaal te openen. “In een grote stad als Antwerpen is er plaats voor meerdere Murni-brasseries. Dat idee werd ook meteen bevestigd door onze eerste weken op de Grote Markt. Het openingsweekend was volgeboekt tijdens de lunch, dat was een groter succes dan we hadden durven hopen. Het is fijn om op zo’n manier te kunnen starten!”, zegt Barbera Soens.

“Murni is vernieuwend en tegelijk herkenbaar als concept”, legt eigenaar Wim Van der Borght uit. “We willen allemaal gezonder gaan eten en dat op dagelijkse of frequente basis. Murni geeft én een gezondere food experience, én een topkader om dat in je dagelijkse routine in te bouwen. We zijn maar wat blij dat we een derde filiaal kunnen openen.”