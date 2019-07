Restaurant Lollapalooza sluit na 24 jaar de deuren: “Tijd voor iets anders maar eerst een aantal weken rust” David Acke

13 juli 2019

11u21 5 Antwerpen Na 24 jaar is het gedaan met de legendarische pasta Lollapalooza in de Pelgrimstraat. Eigenaars Bram De Boeck en Vanja Pauwels sluiten op zaterdag 20 juli de deuren van restaurant Lollapalooza om zich toe te leggen op homecooking en catering. Het restaurant is verkocht en wordt een Italiaans restaurant.

“Lieve vrienden van de Lolla, na 24 jaar hebben we besloten om ons Lolla hoofdstuk af te sluiten en een nieuwe weg in te slaan. Dat wil niet zeggen dat ons verhaal afgelopen is. Wordt vervolgd. We willen graag iedereen bedanken voor de jaren van vertrouwen en plezier. Het was voor ons een waar genoegen om jullie te verwennen. Veel knuffels van ons allemaal, Vanja, Laura, Benjamin, Saad en Bram.” Deze boodschap stuurde Bram De Boeck dinsdag de wereld in via Facebook. In geen tijd volgende vele verontwaardigde reacties van klanten die er eens of meerdere keren langs waren geweest voor een Pasta Lollapalooza.

Tijd voor iets nieuw

Zaterdag 20 juli zullen Bram en Vanja hun deuren nog een laatste keer openen maar daarna is het definitief gedaan. “Het restaurant is verkocht en zal dus volledig verdwijnen. Er komt een nieuw Italiaans restaurant in de plaats”, vertelt Bram. “Dat was geen eenvoudige beslissing, dat spreekt voor zich. Maar nu alles afgerond is en de verkoop een feit voel ik me toch ergens opgelucht. De afgelopen 24 jaar waren fantastisch maar ook enorm zwaar. Ik kamp met wat lichamelijke kwaaltjes en bovendien is het na al die tijd ook gewoon tijd voor iets nieuws.”

Over die nieuwe toekomstplannen kan Bram al een tipje van de sluier bekendmaken maar hoe alles concreet zal lopen, weet hij zelf niet niet helemaal. “Ik ga me opnieuw focussen om homecooking en catering samen met mijn zakenpartner Vanja Pauwels. Het is nog te vroeg op welke markt we ons zullen toespitsen. Dat zal de komende weken duidelijk worden. Maar eerst ga ik een aantal weken vrij nemen.”

Afscheidsfeest

Een afscheidsfeest kom er niet, dat is volgens Bram onmogelijk te organiseren. Aanvankelijk was dat wel de bedoeling maar bij het opstellen van zijn gastenlijst, merkte hij dat Lollapalooza gewoon te klein is om iedereen te ontvangen. “In al die jaren heb je een vast klantenbestand opgebouwd. Klanten die uiteindelijk zelfs vrienden zijn geworden. Het liefst nodig je hen allemaal uit maar dat gaat gewoon niet. Samen met het personeel zullen we een kleine receptie houden en daarna sluiten we na 24 jaar definitief de deuren”, aldus Bram.

En voor wie het altijd al heeft willen weten. Vanwaar komt die naam Lollapalooza nu eigenlijk? “Dat is de naam van een muziekfestival in Amerika. Tegenwoordig reist dat festival de wereld rond. Zelf ben ik er nooit geweest maar ik vond het mooi en vernoemde mij restaurant er naar.”