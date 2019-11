Restaurant en bar Blend 32 opent de deuren in Hilton hotel Annelin Marien

07 november 2019

15u02 1 Antwerpen Op de Groenplaats opent hotelketen Hilton midden december de deuren van haar eigen restaurant Blend 32 Kitchen & Bar. Het restaurant, waar ook een grote bar aanwezig zal zijn, vervangt Brasserie Flo, het huidige restaurant in het hotel.



“Nu de franchise van Brasserie Flo na vijf jaar afloopt, hebben we beslist om een eigen concept te openen”, klinkt het bij Hilton. “We verschuiven het concept van alleen restaurant naar een focus op de bar. Die gaat een prominente rol spelen in Blend 32, met verfijnde bar foods met Japanse invloeden en een sterke cocktailkaart.”

Daarnaast kan je in het restaurant nog steeds terecht voor enkele van de klassiekers die er al jaar en dag geserveerd worden. “Met lokale producten van de allerbeste kwaliteit mikt Blend 32 Kitchen & Bar op een nieuwe beleving waarbij verfijning voorop staat”, klinkt het. “Nu komen er vooral hotelgasten, maar we willen Blend 32 toegankelijker maken voor Antwerpenaren of toevallige voorbijgangers.” Leuk weetje: de 32 in ‘Blend 32' is geïnspireerd op het adres van het Hilton hotel, da’s namelijk 32.