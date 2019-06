Restaurant Dim Dining nodigt sterrenchef Peter Goossens uit om in potten te roeren ADA

11 juni 2019

21u49 0 Antwerpen Dim Dining en Peter Goossens gaan een maand lang samen in zee. De sterrenchef zal er het cheffenduo Simon Van Dun en Yuki Kimura bijstaan bij het bereiden van een exclusief menu.

Dim Dining op de Vrijdagmarkt heeft met sterrenchef Peter Goossens een opvallende naam in de keuken gehaald. Het team van Dim Dining nodigde Goossens uit om de handen in elkaar te slaan en samen een bijzonder menu te creëren. De enige driesterrenchef van België ontwikkelde hiervoor exclusief twee nieuwe gerechten. Tijdens het uitwerken van deze ‘signature dishes’ deelde hij zijn expertise met het team van Dim Dining.

“Dim Dining heeft een torenhoge ambitie en streeft dagelijks naar een nog betere beleving in het restaurant. Vanuit deze passie ontstond het idee om de handen in elkaar te slaan met een topchef, om zo ook het restaurant in de kijker te zetten. We vonden het belangrijk om samen te werken met een chef die dezelfde liefde voor het vak en eerlijkheid voor het product toont. Dat in combinatie met zijn jarenlange ervaring op topniveau en productkennis maakte van Peter Goossens voor ons de perfecte persoon om mee in zee te gaan”, vertellen chefs Simon Van Dun en Yuki Kimura.



Samen met Peter Goossens creëerden de chefs een viergangenmenu, waar Goossens exclusieve gerechten voor ontwikkelde. “Hiervoor werden we uitgenodigd in de keuken van Hof Van Cleve, wat een unieke ervaring op zich was. De structuur en focus die er heerst, het hele team in gladgestreken koksvesten, en gewoonweg de adrenaline die zo innemend is. Dat in combinatie met de geuren en smaken waar je door overspoeld wordt, maakte er een onvergetelijke ervaring van.”

Topbeleving

Maar hoe zien chefs Simon Van Dun en Yuki Kimura de toekomst nu van Dim Dining? “We genieten nu vooral na van deze unieke ervaring met de enige driesterrenchef van België en kijken uit naar de reacties van onze gasten. Van daaruit gaan we verder. We blijven als team werken op onze persoonlijke en eigenzinnige manier, waarbij klant en product steevast op de voorgrond blijven staan in alles wat we doen. We gaan geen uitdaging uit de weg, en streven continue naar een topbeleving tijdens elke service. We sluiten daarom niet uit dat er nog samenwerkingen volgen.”