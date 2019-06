Restaurant De Godevaart wordt één jaar AMK

04 juni 2019

15u15 0 Antwerpen De Godevaart mag zijn eerste kaarsje uitblazen. Sind Jeremie Landweer het restaurant op de Sint-Katelijnevest vorig jaar overnam, is er een nieuwe chef, een nieuwe parking, en een nieuw concept. “We hebben een jaar gefinetuned aan de Godevaart, maar nu staat alles op punt”, zegt uitbater Jeremie.

Er is wat te vieren in De Godevaart: het restaurant met een score van 13,5 in de Gault&Millau wordt één jaar sinds de heropening door Jeremie Landweer. Hij heeft een jaar gezocht hoe De Godevaart weer op de kaart te zetten, en dat doen ze met een nieuwe chef. Sinds enkele weken staat Jeroen Rikkels namelijk in de keuken, de voormalige rechterhand van Wout Bru. “We willen een eigentijdse, toegankelijke keuken brengen”, zegt Jeremie Landweer. “Geen microkeuken met espumas en dergelijke, maar een innoverende, seizoensgebonden keuken.”

Ook een fijn verjaardagscadeau is de nieuwe parking op een tiental meter van het restaurant. “De Godevaart bevindt zich in de historische binnenstad, wat het soms haast onmogelijk maakte om op enkele meters afstand te parkeren. De nieuwe parking is dus ideaal voor onze klanten.”

Bovendien is De Godevaart sinds 13 mei ook op maandag open, enkel op zondag blijft het restaurant gesloten.