Restaurant De Godevaart houdt benefiet voor jongen (11) met hersentumor Jonathan Bernaerts

20 november 2019

14u55 0 Antwerpen In het Antwerpse restaurant De Godevaart is zondag een benefietlunch gehouden ten voordele van de 11-jarige Chemsedine Ben Hamou, die aan een hersentumor lijdt. Verschillende belangrijke figuren uit de politieke, zakelijke en culturele wereld tekenden present.

Jeremie Landweer, zaakvoerder van restaurant De Godevaart aan de Sint-Katelijnevest, is goed bevriend met de vader van de 11-jarige Chemsedine. Het nieuws over de kwaadaardige hersentumor van de jongen raakte hem diep. “Chemsedine heeft al twee operaties achter de rug, maar de vooruitzichten zijn helaas niet gunstig. De tumor zit in stadium 4, de hoogste gradering”, zegt Landweer.

Chemsedine heeft al twee operaties achter de rug, maar de vooruitzichten zijn helaas niet gunstig Jeremie Landweer

Omdat de kankerbehandeling handenvol geld kost (en de verzekering lang niet alle kosten dekt), besloot Landweer om zondag in zijn zaak een benefietlunch te houden. Tal van prominenten kwam naar De Godevaart om de actie te steunen. Zo tekenden schepenen Koen Kennis en Nabilla Air Daoud present. Ook muzikanten Paul Ambach, Sofie, Jean Bosco Safari en Eric Melaerts waren erbij.

Veiling

Na de lunch werd in De Godevaart ook nog eens een veiling ten voordele van Chemsedine gehouden. “Er is onder meer kunst van Bruno Vekemans en Kamagurka onder de hamer gegaan, alsook mode van Aiko Kubo en juwelen van Annick Van De Weghe”, zegt Landweer. “Alles bij elkaar hebben we een mooie geldsom verzameld om de behandeling van Chemsedine te sponsoren. Het precieze bedrag houd ik voorlopig liever geheim.”

Landweer is vastbesloten om Chemsedine ook in de toekomst te blijven steunen. “Het is niet omdat de benefietlunch achter de rug is dat we het hierbij gaan laten. We plannen sowieso nog acties om Chemsedine en zijn familie te helpen.”