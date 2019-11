Restaurant Daniele Il Divino viert 25 jaar met 1.100 klanten: opbrengst van 25.000 euro voor Koningin Paola Kinderziekenhuis

Philippe Truyts

10 november 2019

22u24 3 Antwerpen Het is voor Daniele il Divino een fantastische 25ste verjaardag geworden. Het Italiaanse restaurant aan de Beukenlaan bleef 25 uur onafgebroken open en draaide in die tijd 1.100 couverts. Samen met een tombola levert dat voor het goede doel - het Koningin Paola Kinderziekenhuis - 25.000 euro op.

Een rode loper, stemmige verlichting, voortreffelijk eten en een gelegenheidspodium waar een pak artiesten van jetje gaf. Van Belle Perez tot Sofie en van Jean Bosco Safari tot Boogie Boy: nee, dit feestje voor 25 jaar Daniele il Divino kon niet stuk. Met de finish in zicht, zondag om 21 uur, stak eigenaar Wim Van der Borght zijn emoties niet weg. “Ons team, 45 man sterk, heeft een hele nacht belangeloos gewerkt voor het goede doel. Velen van hen werken hier al heel lang. Ze komen allemaal voor elkaar op. Het is één grote, hechte familie.”

Kelner Bekin, negen jaar in de zaak, treedt dat volmondig bij. “Ik werkte in Kalmthout toen ik hier door iemand werd uitgenodigd. Ik werd meteen verliefd op het restaurant. Dikwijls dacht ik: had ik het maar vroeger geweten.”

Gratis brunch

De klanten konden de klok rond à la carte eten. Op een kleine uitzondering na: tussen 8 en 10 uur zondag was er een gratis brunch voor de buurtbewoners. Van der Borght: “De verhalen van de klanten doen me altijd plezier. Hoe ze hier een huwelijksaanzoek deden. Of een familieruzie bijlegden. Vier koppels hadden speciaal geboekt om 2 uur vannacht, zodat ze rustig konden dineren. Een groep van 30 man is blijven hangen tot de zon opkwam.”

Van der Borght is enorm blij met de opbrengst. “Artsen van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, bijna een buur voor ons, zijn ook komen eten. Uit hun verhaal begreep ik dat het ontbreekt aan subsidies voor spulletjes die kinderen even doen wegdromen, zodat ze de onprettige behandelingen even kunnen vergeten. Daarom is die schenking van 25.000 euro voor ons zo belangrijk.”

Maandag maakt het restaurant bekend wie de absolute hoofdprijs van de tombola mag meenemen: een proefweekend met een Maserati en een overnachting in hotel De Rentmeesterij in Bilzen.