Restaurant Black Smoke zorgt voor afhaal mét dj Annelin Marien

09 april 2020

17u25 0 Antwerpen Het Antwerpse BBQ-restaurant Black Smoke laat het vuur in de keuken opnieuw opflakkeren, maar dan enkel voor takeaway gerechten. Vanaf 10 april kan je elke vrijdag en elke zaterdag tijdens de lockdown gerechten afhalen. Leuk extraatje: t erwijl jij op je bestelling wacht, zorgt een dj voor de nodige muziek.

“Geen zorgen, de muziek zal nét luid genoeg staan zodat je genoeg afstand kunt bewaren", klinkt het. Wie op vrijdag of zaterdag langsgaat om z’n bestelling op te halen, wordt niet enkel getrakteerd op de heerlijke geur van gegrild vlees, maar óók op vette beats. Tussen 16u en 18u draaien Antwerpse dj’s ‘Take Me Out Sessions’. Vanaf volgende week hoor je die dj-sets trouwens ook op Radio FG.

Bestellen doe je via www.blacksmoke.be.