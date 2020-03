Restaurant Bebronna ziet personeelsfeest internationaal bedrijf geschrapt door corona-angst... en deelt bestelde maaltijden dan maar uit PhT

08 maart 2020

11u24 3 Antwerpen Het coronavirus begint heel wat horeca-uitbaters parten te spelen, maar brengt ook het beste in de mens naar boven. Restaurant en feestzaal Bebronna (Kallo) zag eerst een groot personeelsfeest door een havenbedrijf geannuleerd en besliste zondag om een deel van het eten aan een goed doel te schenken. Dat onverwachte geschenk sloegen ze niet af op het G-Biljarttoernooi in Brasschaat en in het daklozencentrum Victor in Antwerpen.

Voor zaakvoerder Bjorn Meersman van Bebronna was het vrijdag even slikken. “Een groot havenbedrijf - dat ik liever niet noem - cancelde het feest dat zondag bij ons in Kallo zou plaatsvinden. De schrik voor het coronavirus zit diep. We liggen in de Waaslandhaven. Afgelopen week kregen we al vijf annuleringen. En momenteel weten we zelfs niet hoeveel mensen we kwijt zullen zijn omdat ze niet meer boeken. Ik hoop dat die crisis snel passeert.”

Meersman wist snel wat hem te doen stond: een schenking van het al bereide eten aan drie organisaties. Vzw De Klaproos in Kallo was zondag eerst aan de beurt, daarna volgden de Victor - waar een brunch voor 300 mensen doorging - en het biljarttoernooi voor 32 G-sporters in Brasschaat. Daar waren ze toe aan hun twaalde editie. Organisatoren Ludo Dielis (een legende van het biljart), vzw Rotonde en vzw Ludentia keken ‘s ochtends al uit naar het dessertenbuffet.

“Bij Victor hebben we ook nog zalm en andere koude voorgerechten achtergelaten”, besloot Meersman.