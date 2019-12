Restanten Spaanse Omwalling blootgelegd op Teniersplaats ADA

16 december 2019

18u16 8 Antwerpen Op de site van de Teniersbuilding, vlak naast het Operaplein, zijn archeologen bezig met een archeologisch onderzoek. Bij opgravingen zijn er restanten van de 16de eeuwse Spaanse Omwalling teruggevonden.

De Teniersbuilding is ondertussen volledig met de grond gelijk gemaakt en dat geeft stadsarcheologen de kans om de bodem te onderzoeken. Tijdens opgravingen zijn er immers restanten gevonden van de oude Spaanse Omwalling uit de zestiende eeuw. Dat er restanten zouden worden aangetroffen, hoeft niet te verwonderen. Oude kaarten toonden namelijk al aan dat de vroegere omwalling rond de stadskern van Antwerpen langs de huidige Teniersplaats loopt.

In die zestiende eeuw was Antwerpen de belangrijkste stad van de Nederlanden. Door de internationale handel was Antwerpen heel welvarend en internationaal. Maar dat lokte natuurlijk ook vijanden naar de Koekenstad en daarom liet Keizer Karel tussen 1542 en 1553 een nieuwe stadsomwalling bouwen. Het resultaat was een majestueuze versterking met negen bastions (vijfhoekige uitsprongen), acht fronten (rechte stukken muur), vijf renaissancepoorten met bruggen over de gracht en een buitengrachtmuur.

Eerder werd ook al de Kipdorpbrug blootgelegd. Dat was de belangrijkste toegangspoort tot de stad. Restanten van die Kipdorpbrug zijn nog steeds te zien en doen nu deels dienst als tunnel voor wagens die onder het Operaplein rijden.