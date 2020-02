Restanten historische citadel gevonden bij graafwerken parking Gedempte Zuiderdokken ADA

18 februari 2020

16u12 0 Antwerpen Bij werken aan de ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken hebben arbeiders restanten van de historische Citadel teruggevonden. De Citadel van Antwerpen was een dwangburcht die gebouwd werd in opdracht van de Hertog van Alva tussen 1567 en 1572.

De citadel moest dienen om opstanden snel te kunnen onderdrukken. De citadel was vijfhoekig en werd gebouwd aan het zuidpunt van de stadsmuur. Binnenin had het een aantal gebouwen zoals kazernes, kruitmagazijnen en een kapel. In totaal was de citadel zo een vijf hectaren groot en volledig omringd door grachten.

De citadel was een icoon voor Antwerpen. Ze herinnert aan de felle strijd die in de 16de eeuw woedde tussen het katholieke Spaanse gezag en de opstandige stedelingen met protestantse sympathieën. De laatste keer dat restanten van de citadel aan het licht kwamen, was bij werken in de tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).