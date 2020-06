Repetitieruimtes, opnamestudio en workshops terug open in Trix Sander Bral

11 juni 2020

14u43 0 Antwerpen Concertzaal en muziekclub Trix opent maandag terug de deuren. Nog niet voor concerten helaas, maar er kan wel terug gerepeteerd worden, muziek opgenomen en er kunnen terug workshops gevolgd worden. “Enfin, we kunnen terug naar ons geliefde muziekkot. En mensenlief, wat hebben we daar zin in!”

Ook bij Trix hadden ze bij de verplichte sluiting op 12 maart niet gedacht dat het bijna honderd dagen zou duren voor de deuren terug open konden. “Integendeel, op het bord voor onze deur schitterden aanvankelijk nog concertaankondigingen voor april, mei en juni”, klinkt het bij Trix. “Maar door het virus sneuvelden ze één voor één.”

Heropeningsplan

Hoewel Trix vanaf maandag nog lang niet de volledige werking kan heropstarten, schakelen ze wel naar ‘fase 1’ van hun eigen heropeningsplan. “Het aantal personen in de repetitieruimtes wordt beperkt tot vijf personen in een grote en drie personen in een kleine ruimte. We werken voorlopig nog met beperkte openingsuren, vanaf september is er hopelijk weer meer mogelijk, inclusief concerten.”

Naast repeteren is ook de studio voor opnames opnieuw te boeken vanaf maandag. Ook in de befaamde kelder van Trix kunnen er deze zomer terug workshops gevolgd worden.

