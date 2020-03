Renovatie Fierensblokken gaat nieuwe fase in ADA

19 maart 2020

15u05 3 Antwerpen De renovatie van de Fierensblokken gaat een nieuwe fase. Vanaf maandag 23 maart start de opbouw van de nieuwe appartementen in de twee gebouwen aan de Nationalestraat en de Van Craesbeeckstraat. 195 verouderde appartementen worden omgebouwd tot 122 afgewerkte huurwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen als een binnentuin, fietsenstalling en gastenverblijf.

De werken aan de Fierensblokken startten eind 2018 met de sanering van 6.000 ton vervuilde grond door OVAM. In de 19de eeuw was er op die plek een gasfabriek gevestigd. Afgelopen jaar voerde AG VESPA ontmantelingswerken van oude afwerkingslagen en installaties uit in de Fierensblokken. Waardevolle architecturale kenmerken bleven daarbij behouden. Vanaf maandag start een nieuwe fase in de renovatiewerken. Dan worden de 195 oude en kleine appartementen omgebouwd tot 122 huurwoningen. De afgewerkte huurwoningen krijgen collectieve voorzieningen zoals een binnenplein met bomen, een fietsenstalling, gastenverblijven, polyvalente ruimtes en een wasruimte. Het gelijkvloers krijgt commerciële invullingen zoals winkels, restaurants of cafés.

Geglazuurde bakstenen

De renovatie brengt de bouwblokken naar hedendaagse normen, maar met aandacht voor die originele elementen. Toenmalig architect Gustave Fierens voorzag de appartementen van veel licht door de grote raampartijen. Dit blijft zo en de nieuwe beglazing komt opnieuw in houten kozijnen. De gele baksteen wordt overal terug eenvormig opgevoegd in originele stijl. Het nieuwe hoekpand krijgt geglazuurde bakstenen die passen bij de originele Fierensblokken.

De vloeropbouw en afwerking worden overal vervangen en akoestisch geïsoleerd, maar elke inkomhal krijgt opnieuw gekleurde cementtegels in motief naar het origineel. De terrazzo-trappenhallen blijven behouden. De oude liftkokers in gewapend glas voldoen niet meer, maar zijn bijzonder handig voor het wegbergen van brandhaspels en sfeervol uitlichten van de trappenhallen. De bronzen brievenbussen, huisnummers en deurbellen blijven voor de originele uitstraling zorgen.