Renovatie Boerentoren ten vroegste pas in 2024 klaar, eigenaar KBC overweegt verkoop David Acke

04 december 2019

15u37 0 Antwerpen De renovatiewerken aan de Antwerpse Boerentoren zijn ingrijpender dan eerst gedacht. Op basis van nieuwe inzichten is gebleken dat het gebouw na sanering zo goed als volledig gestript zal zijn. KBC, de eigenaar van het gebouw, overweegt het pand nu te verkopen aan een vastgoedontwikkelaar in plaats van zelf volledig in te staan voor de renovatie. In 2018 werden er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten aangetroffen en sloot KBC er haar kantoren tijdelijk.

Tijdens renovatiewerken in de iconische KBC-Toren, ook we Boerentoren, werden afgelopen zomer restanten teruggevonden van historische asbestvervuiling. KBC besloot haar kantoren tijdelijk elders onder te brengen zodat het gebouw gesaneerd kon worden. Maar die sanering blijkt nu veel ingrijpender te zullen zijn dan toen gedacht. In die mate zelfs dat er na de sanering zo goed als niets meer zal overblijven van het gebouw dan een geraamte.

Ruwbouw

Een hele klus en daarom denkt KBC, die eigenaar is van het gebouw, erover na om het gebouw van de hand te doen aan een vastgoedontwikkelaar. “Op basis van de nieuwe inzichten die we verwierven sinds de zomer van 2018, en het feit dat het gebouw zich na de sanering in quasi ruwbouw staat zal bevinden en dat de daaropvolgende renovatie een quasi nieuwbouwproject wordt, hebben we beslist om een professionele vastgoedontwikkelaar te betrekken bij de herontwikkeling van het gebouw”, verduidelijkt Wim Eraly, algemeen directeur Corporate Banking & Facilities KBC. Tegelijkertijd bekijkt KBC de optie van een mogelijk partnerschap en toetst het de mogelijkheid af waarbij een vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de KBC-toren zou aanpakken.

Het Antwerpse stadsbestuur werd al op de hoogte gebracht en wil samen met KBC nadenken over een mogelijke herbestemming. “We willen onze stad verder in de steigers zetten en de renovatie van het gebouw biedt kansen voor de ontwikkeling van deze levendige wijk”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “Het is een prachtige opportuniteit, waar zorgvuldig mee aan de slag moet worden gegaan om dit historische monument opnieuw een kloppend hart te geven.”

2024

De KBC-toren sloot in 2018 nadat er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten waren aangetroffen. Het voorbije jaar werd een inventarisatie opgemaakt van die verborgen asbesthoudende materialen en daaruit blijkt volgens KBC dat een sanering veel langer dan de geplande twee jaar zal duren wat betekent dat de toren niet voor 2024 opnieuw gebruiksklaar zal zijn.