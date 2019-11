Reizende Pop-up PUP tovert Bar Chapel eventjes om in stadsjungle

CVDP

22 november 2019

11u21 0 Antwerpen Van 29 november tot en met 1 december vindt de pop-up PUP (Plezante & Uitzonderlijke Planten) plaats in Bar Chapel, een verborgen kapel te Antwerpen. Groene kamerplanten zijn de kern van het verhaal, al kunnen deze best grijs, roze of geel zijn.

Millennials zijn gek op planten. Ze hebben niet alleen een standaard sanseveria of cactus in huis, maar vullen hun woonkamer ook graag met meer excentrieke exemplaren zoals monstera’s of alocasia’s. Gelijk hebben ze, want volgens het ‘attention restoration affect’ kan iemand die zich laat omringen door natuur zich beter concentreren en gemakkelijker ontspannen. Daarnaast zuiveren planten de lucht en helpen ze de vochtigheidsgraad op peil te houden. Iedereen met groene vingers kan in Antwerpen tijdens het weekend van 29 november tot en met 1 december zijn hart ophalen in de urban jungle van PUP in Bar Chapel.

Band met de (Belgische) kweker

PUP is een reizend pop-upconcept en had al succesvolle edities in Gent, Kortrijk, Ronse, Brussel en Leuven met meer dan 3.000 bezoekers. Naast de populaire philodendrons, calathea’s en alocasia’s zijn er ook minder bekende planten te vinden. De organisatie gaat op zoek naar nieuwigheden in het kwekerslandschap en haalt ze vlak voor de pop-up op in de serres. Dat zorgt voor een groot aanbod aan verse en unieke plantjes. De band met de kweker staat centraal: “Voor PUP is het belangrijk dat we weten waar onze plantjes vandaan komen. Op die manier kennen we het verhaal en helpen we de plantenliefhebbers de juiste verzorging te geven”, zegt de organisatie. De Belgische sierteelt voorziet 65% van het aanbod.

