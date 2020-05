Regi komt naar Sportpaleis op 1 mei 2021: “Sector heeft zulke initiatieven nodig” Annelin Marien

07 mei 2020

14u28 0 Antwerpen Regi heeft na zijn deelname aan het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’ alvast een dikke hit te pakken met ‘Kom Wat Dichterbij’, op 15 mei verschijnt ook zijn nieuwe album ‘Vergeet De Tijd’. Vandaag kondigde hij aan dat hij op 1 mei 2021 zijn album zal voorstellen in het Sportpaleis.

Tijdens zijn allereerste eigen live-concert zal Regi niet alleen op het podium staan: net als in zijn studio en op het album passeren ook in het Sportpaleis meerdere artiesten de revue. “Net zoals iedereen in onze sector verlang ik naar het moment dat we opnieuw op concerten zorgeloos uit de bol kunnen gaan”, aldus Regi. “Het ligt niet in mijn aard om passief te wachten tot het zover is. De voorbije weken zijn heel druk geweest met Liefde Voor Muziek, en de afwerking van mijn nieuwe album ‘Vergeet De Tijd’, waar ik geweldig fier op ben. Maar ik verheug mij op die magische verbindingsmomenten die je enkel tijdens concerten ervaart. Ik kijk met hoop en vertrouwen uit naar de toekomst en ga mijn uiterste best doen om, samen met een hele rits muzikale vrienden, mijn beste concert ooit af te leveren.”

Jan Van Esbroeck, bestuurder van het Sportpaleis, reageert: “In normale omstandigheden kunnen wij ongeveer elke week één of ander spectaculair concert aankondigen in één van onze arena’s. De laatste twee maanden was het echter op dat vlak oorverdovend stil. Ook de ticketverkoop voor concerten is sinds de aankondiging van het verbod op evenementen teruggevallen tot 2.5 %. En begrijpelijk: muziekfans zijn nu in eerste instantie bezig met hun gezondheid, met hun ‘blijf in uw kot’, met hun werksituatie, met het welzijn van hun geliefden. Het is dan ook weer typisch Regi om lef te tonen en precies het omgekeerde te doen: een concert in het Sportpaleis aankondigen. Anders dan internationale artiesten is hij niet afhankelijk van de situatie in andere Europese landen: hij kan in al zijn enthousiasme beslissen om voor Vlaanderen een baken te zijn. En het is duidelijk dat de sector zulke initiatieven nodig heeft.”

Tickets voor zijn Sportpaleisconcert op 1 mei 2021 kosten 22,40 tot 50,40 euro en zijn te koop vanaf 14 mei om 10 uur via Sportpaleis.be of Teleticketservice.com.