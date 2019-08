REEKS. Romazigeuners treden op met Madame Fortuna voor de Zomer van Antwerpen “We spreken wel andere talen, maar begrijpen elkaar wanneer we dansen en muziek maken” Caroline Van de Pol

20 augustus 2019

18u35 1 Antwerpen Kunstorganisatie Madame Fortuna uit Borgerhout staat deze maand op de planken voor Zomer van Antwerpen. De openluchtvoorstelling ‘Als we dansen, zal oma niet sterven’ vindt plaats in de Zomerfabriek, op het terrein van een voormalige gasfabriek. De organisatie werkt voor dit internationale optreden samen met Romazigeuners uit België, Spanje, de Balkan en Midden-Europa.

“Met Madame Fortuna proberen we verschillende culturen en generaties samen te brengen op zowel Vlaams als internationaal niveau”, vertelt artistieke leider Luk Nys. Het optreden voor de Zomer van Antwerpen is een project tussen Gent, Antwerpen, Skopje en Barcelona. De theatergezelschappen van deze steden willen muziek, toneel en dans brengen door een groep mensen van verschillende nationaliteiten.

“Acht maanden hebben we gewerkt aan de voorbereiding. De laatste twee weken voor de première werkten we met de groep heel intensief samen”, vertelt Luk Nys. Op het podium staan vaste acteurs van Madame Fortuna samen met acteurs van Belgische, Irakese en Zuid-Afrikaanse afkomst. Het gezelschap wordt aangevuld met een groep Antwerpse jongeren met Afrikaanse roots en met muzikanten uit Tsjechie, Slovakije, Macedonië en Spanje waaronder enkele Romazigeuners. De groep verblijft gedurende de hele maand in de Zomerfabriek.

Die dialoog tussen culturen staat ook centraal in het verhaal. ‘Als we dansen, zal oma niet sterven’ gaat over kinderen uit verschillende landen die samenkomen voor het verjaardagsfeest van hun oma. Ook de dans en de muziek ondergaan internationale invloeden. “Het was een moeilijke maar ook leuke uitdaging om de verschillende muziekstijlen samen te krijgen in één stuk, vertelt gitarist Nevrus uit Macedonië. “Met het project doorbreken we stereotypes en culturele verschillen. We spreken wel andere talen, maar begrijpen elkaar wanneer we dansen en muziek maken”, vertelt medewerker Srdjan.

Sandra Carolina leerde als choreografe een dansact aan de Antwerpse jongeren op tien dagen tijd. “Het was niet vanzelfsprekend voor hen om voor het eerst op een podium te staan voor 500 man, maar het is gelukt. Door de intense samenwerking is de groep een soort van familie geworden.” Ook Luk Nys is tevreden over de eerste optredens: “Ondanks het slechte weer van vorige week verliepen de voorstellingen goed, de bezoekers waren enthousiast.”

Madame Fortuna speelt nog tot eind deze week in de Zomerfabriek. In september zal de kunstorganisatie met een nieuw project starten. “We werken al zes jaar aan de internationale samenwerking en willen hierin ook verder gaan. Volgend jaar treden we op in Barcelona vlakbij de Ramblas en het jaar daarop is Gent aan de beurt.”