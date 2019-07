REEKS. Circus I Love You toont zich meteen als smaakmaker van Zomer van Antwerpen: “Wij steken even veel tijd in ons circus als ouders in hun baby” David Acke

10u16 0 Antwerpen Elke woensdag kijken we even mee achter de schermen van de Zomer van Antwerpen, het grootste culturele festival van Europa. Vandaag zetten we de schijnwerpers op Circus I Love You van koppel Sade (32) en Julien (30). “Circus is onze baby.”

Circus I Love You. Zo heet het gezelschap dat zijn kampement heeft opgeslagen op de site van de Zomerbar aan de Sloepenweg in Antwerpen. Een duidelijkere liefdesverklaring voor het circus kan haast niet. Later zal blijken dat die liefde veel dieper reikt dan wat je aanvankelijk zou denken, namelijk de liefde voor het entertainen van een publiek. Neen hoor. I Love You gaat veel dieper dan dat.

Bezielers van Circus I Love You is het koppel Sade (32) uit Finland en Julien (30) uit Frankrijk. Naast oprichters zijn ze overigens ook acrobaten, techniekers, podiumbouwer en logistieke medewerker. “Circus is onze baby”, vertelt Sade. “Omdat we er waarschijnlijk even veel tijd insteken dan ouders in hun baby”, lacht ze. “En evenveel liefde.” In totaal telt de hele groep acht acrobaten, een kok, een administratief bediende en een producer. Een amalgaam aan nationaliteiten. “We hebben een Italiaan, Spanjaard, Griek, Est, Finnen, een Fransman en een IJslander”, zegt Julien.

Nieuwe tent

Vorige week arriveerden ze op de Zomer van Antwerpen en dat ging niet zonder slag om stoot. “Onze truck had problemen met het koelsysteem waardoor we later aankwamen dan gepland. Eens aangekomen zijn we meteen begonnen met het opstellen van de tent”, legt Julien uit. Een gloednieuwe tent die 500 toeschouwers kan ontvangen. “Dat is dubbel zo veel capaciteit als we hadden in onze oude tent. Het was nodig. Onze voorstelling sloeg meteen aan en onze tent barstte uit haar voegen”, zegt Sade. Het leven van een circusartiest is hard werken en op nog geen dag stond de tent recht. Inclusief de tribune, audioinstallatie en verlichting. De liefde voor het circus moet gigantisch zijn.

Dankbaar

Toch wil het koppel het woord ‘werken’ niet te vaak in de mond nemen. “Dit is ons leven, onze passie en tegelijk ook onze visie van hoe het ideale leven eruitziet volgens ons. Dit is ons werk maar tegelijk ook onze vrije tijd. Onze grootste betrachting is mensen de boodschap overbrengen dat we allen tot veel meer in staat zijn dan we zelf denken en dat ze hun leven zelf kunnen inrichten zoals ze dat willen. We zijn erg dankbaar dat wij dit kunnen doen”, zegt Julien.

“Behalve ons materiaal bezitten wij niets. We hebben geen vaste woonplek en heel weinig materiële spullen. We zijn ervan overtuigd dat hoe minder je bezit, hoe minder stress je ervaart. Ons huis is een omgebouwde bestelwagen en daarmee zijn we opperbest gelukkig”, vertelt Sade. Julien knikt instemmend.

En dat is Circus I Love You ten voeten uit. Liefde voor het publiek. Elkaar. Het vak en het leven dat erbij hoort. Circus I Love You too.