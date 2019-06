REEKS. Achter de schermen van De Zomer van Antwerpen: vrijwilliger Bob brengt artiesten van hotel naar optreden: “En dan te denken dat ik eigenlijk chaoot ben” David Acke

26 juni 2019

09u18 5 Antwerpen De Zomer van Antwerpen is met meer dan 800 activiteiten elk jaar een helse organisatie. In deze nieuwe reeks brengen we wekelijks een vrijwilliger aan het woord die meehelpt om deze 25ste editie alweer onvergetelijk te maken. Bob van Opstal, een kwieke zestiger, bijt de spits af. Elk jaar zorgt hij ervoor dat de muzikanten op tijd van hun hotel naar hun optreden geraken. “Een hele planning terwijl ik eigenlijk een chaoot ben.”

Voor het vierde seizoen op rij zal Bob van opstal de bands op- en afhalen van de luchthaven of het treinstation, hen afzetten aan hun hotel en ze ophalen om hen naar hun optreden te brengen. “Waarom? Omdat ik het graag doe hé”, lacht Bob. “Ik ontmoet graag mensen, ben sociaal van aard en bovendien staat mijn blik op de wereld gericht. Ik spreek Spaans, studeer nu ook Portugees en bovendien denk ik dat ik mensen goed kan aanvoelen.”

In een vorig leven werkte Bob nog in een financiële instelling maar onder andere door structurele hervormingen en de naderende pensioenleeftijd kon hij 2,5 jaar geleden stoppen met werken. “Dat was geen eenvoudige beslissing omdat ik altijd graag gewerkt heb maar plots maakte ik de klik en zei ik: vanaf nu ga ik elke dag iets doen dat ik graag doe. En via te vrijwilligen in De Roma, belandde ik uiteindelijk op de Zomer van Antwerpen.”

Vandaag zijn er zoveel digitale hulpmiddeltjes. Als je ziet dat er file is, dan vertrek je gewoon wat vroeger Bob van Opstal

Peruviaans volkslied

In die jaren heeft Bob zowat de halve wereld in zijn busje gehad. Maar het meest memorabele moment blijft een Peruviaanse groep. “Dat waren vijf muzikanten die nog nooit buiten hun eigen dorpje gespeeld hadden. Het was een erg afgelegen bevolkingsgroep. Die mannen konden hun ogen niet geloven toen ze in België en Antwerpen aankwamen. Ik heb ze twee dagen onder mijn hoede genomen en dat was fantastisch om die mensen te mogen verwonderen”, vertelt Bob. Toen bleek dat het ook nog eens Peruviaanse feestdag was, liet de Zomer van Antwerpen een Peruviaanse kok aantreden om de vijf muzikanten een traditionele Peruviaanse maaltijd te bereiden. “Uiteindelijk begonnen ze het erg lange Peruviaanse volkslied te zingen uit dankbaarheid. Dat was een heel bijzondere avond.”

Maar komt er ook niet wat stress bij kijken want Bob moet er wel voor zorgen dat de artiesten overal op tijd zijn? “Ach, stress heb ik niet. Je moet je goed organiseren. Vandaag zijn er zoveel digitale hulpmiddeltjes. Als je ziet dat er file is, dan vertrek je gewoon wat vroeger. Pas op, het lijkt alsof ik nu heel gestructureerd ben maar eigenlijk ben ik van nature een chaoot”, lacht Bob.

Portugal

Hoe lang Bob nog als vrijwilliger actief zal zijn, kan hij moeilijk voorspellen. “Op mijn leeftijd kijk je niet te ver in de toekomst hé”, lacht de kwieke zestiger. “Zolang ik het kan blijven doen zeker? Al heb ik wel nog één grote droom. Ik ben verzot op Portugal en ooit hoop ik daar nog te kunnen gaan wonen aan de kust. Ik ben een zeemens en moet de zee kunnen zien. Maar niets belet me om tijdens de maanden juli en augustus te komen helpen op de zomer hé.”