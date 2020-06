Rederij Flandria neemt Jan Plezier over en stelt pannenkoekenboot voor: “Veel sceptici, maar Flandria is helemaal terug” David Acke

17 juni 2020

15u48 16 Antwerpen Rederij Flandria heeft net voor de lockdown rederij Jan Plezier overgenomen. Daarmee verdwijnt de naam van die laatste definitief. De boot kreeg een update en kreeg de naam Flandria 20, oftewel, de pannenkoekenboot. Pannenkoeken à volonté tijdens een anderhalf uur durende rondvaart op de Schelde. Met de overname lijkt Flandria definitief vertrokken na enkele woelige jaren.

In het najaar van 2016 deed Studio 100 afstand van Flandria wegens commercieel niet interessant. Toen Philip De Prest een jaar later aankondigde dat hij Flandria nieuw leven in wilde blazen, werd er sceptisch gereageerd. “Als Studio 100 iets niet rendabel kan maken, dan kan niemand het.”

De Prest was ambitieus en vroeg 18 maanden respijt om de rederij break-even te laten draaien. “Antwerpen is de Flandria, dus geen rondvaarten op de Schelde was gewoon niet aan de orde voor mij. Flandria is een icoon en ik wist dat dat icoon niet dood was. Wel moest er nagedacht worden hoe je het opnieuw in de markt zet”, vertelt zaakvoerder De Prest.

Pannenkoekenboot

Die ambitie wil De Prest nu nog extra in de verf zetten door de aankondiging dat Jan Plezier, die andere rederij die boottochten organiseerde op de Schelde, werd overgenomen. De naam Jan Plezier verdwijnt daarmee naar de geschiedenisboeken. De boot werd wel overgenomen maar kreeg een grondige opknapbeurt en een nieuwe naam: Flandria 20 alias Pannenkoekenboot. “De overname was rond twee dagen voor het land in lockddown ging door het coronavirus. Van die maanden hebben wij geprofiteerd om de boot helemaal op te knappen. Het resultaat is een boot die onherkenbaar is en voldoet aan alle comfort.”

Het concept van de pannenkoekenboot laat zich al raden. Terwijl een gids het publiek live van informatie voorziet tijdens een rondvaart, kan je je tegoed doen aan pannenkoeken à volonté voor de prijs van 20 euro per persoon, kinderen en invaliden betalen 17 euro en kinderen onder de twee jaar varen gratis mee. “Onze doelgroep? Iedereen. Wie lust er nu geen pannenkoeken?” vraagt De Prest zich af.

Good Morning Antwerp Cruise

Flandria 20 is het derde schip van de rederij Flandria en moet helpen de rederij op lange termijn rendabel te houden. In 2017 draaide de rederij al meer dan break-even met één schip. Vandaag zijn er voor Antwerpen dus al drie en daarmee hoopt De Prest dat Flandria definitief vertrokken is voor jaren van plezier. “We hebben een heel duidelijk plan voor ogen waarmee we dit project kunnen doen slagen. De vaste kosten hebben we doen dalen en de verlieslatende activiteiten hebben we geschrapt. De marketing hebben we gemoderniseerd. Elke rondvaart heeft nu een specifieke naam. Zo heb je de ‘Good Morning Antwerp Cruise' en de ‘Diamond & Chocolate Cruise’. Maar kun je de schepen ook huren voor familiefeesten, trouwfeesten en bedrijfsfeesten.”

Amsterdam

Maar de rederij kijkt ook naar de stad Antwerpen om dit tot een succesverhaal te maken. “In steden als Rotterdam en Amsterdam is het voor toeristen heel duidelijk waar ze moeten zijn voor rondvaarten. In Antwerpen nog niet. Aan de visibiliteit kan nog enorm gewerkt worden. Ook zijn wij de enige rederij zonder kiosk waar mensen hun tickets kunnen kopen”, aldus De Prest.

Schepen voor Toerisme Koen Kennis zegt al het mogelijke te zullen doen om Flandria mee opnieuw op de kaart te zetten en kijkt daarvoor ook naar een uitbreiding van de pontons op de Schelde zodat Flandria zou kunnen aanmeren in de toekomst. Daarnaast roep ik iedereen op om eens mee te varen en een lekkere pannenkoek te eten. Het publiek snakt naar ontspanning en plezier in deze moeilijke periode en daar is een boottocht op de Schelde ideaal voor.”