Red Star Line verzamelt jaar lang indringende gesprekken met vluchtelingen voor nieuwe expo ADA

07 november 2019

17u25 2 Antwerpen Het Red Star Line Museum stuurde het afgelopen jaar tien veldwerkers op pad die samen veertig interviews met recente vluchtelingen op camera vastlegden. Het werden indringende gesprekken over hun herkomst, vertrek, de weg naar België en hun nieuwe leven bij ons. Het resultaat is nu te zien in het museum.

De presentatie ‘Veldwerk’, die bezoekers vanaf 8 november kunnen bekijken in de historische loods van het museum, geeft een beeld van de breedte, diepgang, menselijkheid en relevantie van deze verhalen. Bezoekers kunnen er grasduinen in een selectie uit de interviews, verhalen die extra kracht krijgen door de objecten die de vluchtelingen meenamen op hun tocht naar België. Bovendien brengen vier artiesten, die zelf hun land zijn ontvlucht, dit najaar en in het voorjaar van 2020 hun pakkend en persoonlijk verhaal in verschillende producties in de historische loods van het museum.

Centraal in de presentatie staat ‘The 32nd day’, een film die één van de veldwerkers, Andrés Lübbert, voor het project maakte. Andrés is de zoon van cameraman Jorge Lübbert die eind jaren ‘70 uit Chili vluchtte. Vader Jorge maakte over deze gebeurtenis een ‘stille’ film waarin hij zijn trauma’s trachtte te verwerken. Zoon Andrés maakte de film opnieuw, in het Antwerpen van vandaag. Beide films worden split screen naast elkaar afgespeeld, afgewisseld met beelden uit conflictgebieden die Jorge als cameraman draaide, en getuigenissen uit het veldwerkersproject. Heden en verleden worden zo verweven tot een neerslag van een multigenerationeel trauma, en een harde en ongemakkelijke bespiegeling over de emotionele ballast van ‘de vluchteling’. Tegelijk is de film een pamflet over kunst als middel om de trauma’s te boven te komen.

De tweede blikvanger is de monumentale reeks tekeningen die één van de geïnterviewden, Saif ‘Dumuzy’ Lama’a, maakte over zijn vlucht uit Mosul in 2015. Zes tekeningen vatten zes sleutelmomenten uit zijn verhaal: de bezetting van Mosul door IS, de oversteek naar Griekenland, de aankomst en confrontatie met de politie, de barre tocht door de Balkan (vaak te voet) en het gevaarlijke gesjacher met mensensmokkelaars.

Ook de interviewregistraties van de veldwerkers worden in de collectie opgenomen als bronnen voor de toekomst. De gesprekken zijn niet alleen op beeld vastgelegd, maar ook volledig getranscribeerd, van trefwoorden voorzien en zo nodig naar het Nederlands vertaald. Op deze manier zijn ze makkelijker te raadplegen voor onderzoekers andere geïnteresseerden.