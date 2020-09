Red Star Line vertelt pakkende liefdesverhalen in nieuwe expo ‘Destination Sweetheart’: “Heel wat mensen lieten hun thuis achter om hun geliefde na te reizen” David Acke

25 september 2020

17u41 1 Antwerpen Vanaf 25 september pakt het Red Star Line Museum uit met een ontroerende en spraakmakende expo over liefdesmigratie: ‘Destination Sweetheart’. Liefdesmigranten laten hun thuis, familie en vrienden achter om een nieuwe toekomst uit te bouwen met die ene persoon. Brieven, interviews en persoonlijke objecten nemen de bezoeker mee in hartverwarmende en soms confronterende verhalen van de Red Star Line-periode tot vandaag.



‘Destination Sweetheart’ volgt een handvol liefdesmigranten van vroeger tot nu en plaatst ze in hun historische context. Aan de hand van interviews, foto’s, brieven en persoonlijke voorwerpen komen de migratieverhalen tot leven in al hun vormen en verscheidenheid. Ze laten zien wat het betekent om alles achter te laten voor een nieuwe liefde, wat soms ook samengaat met het vooruitzicht op een beter leven. Of het nu gaat over verhuizen naar een Erasmuslief, een toevallige ontmoeting op reis die iets meer wordt, of een voorgesteld huwelijk met iemand uit het thuisland, liefdesmigratie heeft veel gezichten. ‘Destination Sweetheart’ onderzoekt wat het betekent om ver te gaan voor de liefde.

Charles en zijn meter Anna

Curator Lien Vloeberghs verzamelde een veertigtal liefdesverhalen en kwam zo op de titel van de expo. “Een aantal jaar geleden ontmoette Charles die het verhaal vertelde van zijn meter Anna Raveaux, een jonge vrouw uit Antwerpen die in een kroeg verliefd werd op een schipper die regelmatig naar Amerika voer. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zat de schipper vast in Amerika. Tot ze in 1919 een brief kreeg van de schipper met de vraag of ze hem achterna wilde reizen om met hem te trouwen. Anna liet haar thuis achter en volgde de liefde”, vertelt Lien. Bij vertrek moest je een formulier invullen bij wie je in Amerika zou logeren. Familie? Vrienden? Of ‘Sweetheart’? “De titel van de expo was dus al heel snel gekozen”, lacht de curator.

Liefdesmigratie en gezinshereniging zijn de laatste vijftig jaar de belangrijkste redenen voor legale migratie naar België. Internet, goedkope vliegtuigtickets, toerisme en buitenlandse studies spelen een belangrijke rol. Anderzijds is er steeds meer controle op schijnhuwelijken, en dus de echtheid van relaties. De pakkende installatie ‘Between us and everybody else’ van kunstenaars Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert stelt vragen over privacy, intimiteit, het huwelijk en de staat.

Publicatie

De tentoonstelling wordt vereeuwigd in een boek, uitgegeven door Davidsfonds uitgeverij. Het bundelt de verhalen en getuigenissen van mensen die alles op het spel hebben gezet voor de liefde. Vaak zijn het ervaringen waarbij het geluk van de liefde hand in hand gaat met gemis en vervreemding. ‘Destination Sweetheart’ is een boeiend en verrassend, soms ontroerend en dan weer schokkend, maar altijd meeslepend boek. Het is rijk geïllustreerd met foto’s en memorabilia uit de familiearchieven van de getuigen.

Praktisch

Van 25.09.2020 tot 30.05.2021. Reserveren is verplicht en kan via www.redstarline.be.