Red Star Line en VUB op zoek naar brieven vroege landverhuizers voor nieuw onderzoek ADA

26 februari 2020

15u58 0 Antwerpen Het Red Star Line Museum start een zoektocht naar brieven, postkaartjes en dagboeken van vroege Vlaamse landverhuizers. Het museum werkt hiervoor samen met de VUB die onderzoek doet naar de invloed van het Engels op het taalgebruik van Vlaamse migranten uit de Red Star line-periode. Het museum hoopt ook nieuwe historische verhalen te registreren en op te nemen in de vaste collectie.

Eind 19e en begin 20ste eeuw trokken heel wat Vlamingen naar de Verenigde Staten in de hoop op een beter leven. Het Red Star Line Museum en VUB-doctoraatsonderzoekster Yasmin Crombez zijn op zoek naar brieven en kaartjes die de vroege Vlaamse landverhuizers stuurden naar vrienden en familie om hen van hun avontuur op de hoogte te brengen.

Hiermee wil het museum nog meer verhalen capteren en registreren. Doctoraatsstudente van de Vrije Universiteit Brussel, Yasmin Crombez, verdiept zich in de inhoud van de brieven en gaat op zoek naar hoe de Vlaamse taal beïnvloed wordt door het Amerikaans-Engels na migratie.

Familie of nazaten van Red Star Line passagiers die brieven, postkaarten of misschien zelfs dagboeken hebben waarin geëmigreerde Vlamingen hun avonturen in Amerika uit de doeken doen, kunnen die voorleggen op zondag 29 maart 2020 in het Red Star Line Museum.

Het museum scant die dag de aangeboden documenten in hoge kwaliteit. De eigenaars van de stukken krijgen een stukje taart aangeboden en mogen het museum die dag gratis bezoeken. Het team van het museum en Yasmin Crombez staan klaar om eventuele vragen, bv. over hun familiegeschiedenis, zo goed mogelijk te beantwoorden. De eigenaars hebben zelf de keuze of ze het materiaal willen schenken aan het museum, of dat ze het terug mee naar huis nemen.