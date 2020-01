Red de Oldtimer blij met uitspraak rechtbank maar nuanceert ook: “uitspraak zal principe LEZ niet fundamenteel veranderen” ADA

10 januari 2020

11u21 0 Antwerpen De actiegroep Red de Oltimer, die in heel Vlaanderen actief is, is tevreden met de uitspraak in de zaak tussen oldtimer eigenaar Alain Strijbosch en de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest. De rechter gaf Strijbosch gelijk nadat hij een boete betwiste omdat de zone van de LEZ niet goed stond aangegeven. Toch nuanceert David Wuyts van Red de Oltimer ook: “het sterkt ons in onze strijd voor de oldtimer maar tegelijk wordt de LEZ niet aangevochten in deze zaak. Plaats een groter bord en het probleem is hier opgelost.”

De kern van de zaak belangt niet alleen eigenaars van oldtimers aan maar elke automobilist wiens wagen te vervuilend wordt geacht om de Antwerpse Lage Emisiezone in te rijden. De uitspraak van de rechter ging in deze zaak niet over de effectiviteit van de LEZ of de wagen die al dan niet vervuilend zou zijn maar puur over de zichtbaarheid van waar de LEZ start en eindigt.

Toch is actiegroep Red de Oldtimer heel tevreden met deze uitspraak. De actiegroep is in heel Vlaanderen actief en strijd voor het behoud van oldtimers in het Vlaamse landschap. En daar horen het Antwerpse stadscentrum en sinds kort Gent niet meer bij. “Deze uitspraak sterkt ons in onze strijd dat een LEZ niet sluitend is. De rechter heeft heel duidelijk aangegeven dat het visueel erg tricky kan zijn en dat het niet goed staat aangegeven”, vertelt David Wuyts van Red de Oldtimer.

Of dit nu tot meer rechtszaken zal leiden, zal moeten blijken. “Deze zaak gaat niet over het nut van een LEZ of over het principe maar gaat puur over de zichtbaarheid. In deze moet de stad bij wijze van spreken een groter bord plaatsen en het is opgelost. Fundamenteel zal deze uitspraak het principe van de Lage Emisiezone niet veranderen”, aldus Wuyts.