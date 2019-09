Rector UAntwerpen: “Onderwijs kampt met systeemfouten” Rector Herman Van Goethem toont zich in openingsrede bezorgd over dalende kwaliteit in lager en secundair onderwijs BJS

26 september 2019

15u20 2 Antwerpen Met speeches van onder meer Herman Van Goethem, de rector van de UAntwerpen, is het academiejaar donderdag plechtig op gang getrapt. Van Goethem toonde zich bezorgd over de dalende kwaliteit in het lager en secundair onderwijs. “Ons onderwijs kampt met systeemfouten.”

De Stadsschouwburg op het Theaterplein was donderdagochtend opnieuw het decor voor de opening van het academiejaar. Rector Herman Van Goethem toonde zich bezorgd over de dalende kwaliteit in het lager en secundair onderwijs. “De performantie gaat er in vergelijking met de Europese landen op achteruit, terwijl ook het kleuteronderwijs met problemen te kampen heeft”, aldus de rector. “De achteruitgang in met name taal en wiskunde, lijkt te zijn ingezet rond 2000. Dat we relatief minder goed presteren in vergelijking met de meeste andere landen is erg opvallend: het wijst op eigen systeemfouten. Wat zich hier afspeelt heeft niets te maken met de niet-aflatende inzet van leerkrachten en directie, wel met de basisorganisatie zelf van het onderwijs aan de min-18-jarigen.”

Van Goethem pleit voor “regelmatige, gevalideerde, netoverschrijdende kwaliteitstoetsen” in het secundair onderwijs. “Niet als controle-instrument, wel om de kwaliteit verder te ontwikkelen. Komen die toetsen er, dan zullen ze op termijn toelaten om eindelijk op gefundeerde wijze een precieze diagnose te stellen, van waaruit dan de nodige wijzigingen aan te brengen in de organisatie van het lager en het secundair onderwijs.”

Onderwijskloof

Normaal zou burgemeester Bart De Wever (N-VA) donderdag speechen, maar die liet zich vervangen door schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). Zij onderstreepte het belang van een vlotte doorstroom in het onderwijs. “We kunnen pas tevreden zijn als onze eerstejaars in het hoger onderwijs, de diversiteit evenaren van onze kleuterklassen. Dat is vandaag nog te weinig het geval.”

Beels hield een pleidooi om de onderwijskloof in de stad aan te pakken. “Veel jonge Antwerpenaren (en anderen) starten vandaag en hier hun academiejaar. Al voelt dat bij momenten misschien niet zo, het is een geschenk, een gigantische kans. Vele anderen, meer dan 20%, halen nooit een diploma secundair onderwijs, laat staan dat ze verder studeren. Laat ons, als stad, als universiteit, als hogescholen, samen hiervan een prioriteit maken om daar iets aan te doen, en jongeren en hun ouders en leerkrachten in deze stad overtuigen dat ook zij kunnen verder studeren en het kúnnen maken in de stad. Zodat ons hoger onderwijs een toegankelijke emancipatiemachine wordt, geen privilege dat overgaat van ouders op kinderen.”