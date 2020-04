Recordlading van bijna 4 ton cocaïne verstopt in container met vis, veertien verdachten opgepakt Patrick Lefelon

23 april 2020

11u24 4 Antwerpen De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft gisteravond een container geladen met vis onderschept in de Antwerpse haven. In de lading zat bijna 4 ton cocaïne. Veertien verdachten werden gearresteerd. Daaronder een aantal Nederlanders die bezig waren met het uitladen van de cocaïne.

De politie hield de bende al een hele tijd in de gaten. Gisteravond klapte de val dicht toen een container geladen met vis in een loods in de Antwerpse haven werd geopend. Enkele Nederlanders waren bezig met het uithalen van de cocaïne toen zij werden gearresteerd.

Veertien verdachten werden opgepakt waarvan er twaalf werden voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Hij moet beslissen of zij verder blijven aangehouden. Onder hen zijn er zowel Nederlanders en Surinamers die bezig waren met de uithaling, als Antwerpse handlangers die materiaal ter beschikking stelden. Bij enkele verdachten zouden in totaal zes oorlogswapens zijn gevonden, waarvan 3 kalasjnikovs.

Het Antwerpse parket onthoudt zich van commentaar. Vrijwel alle verdachten weigeren een verklaring af te leggen en beroepen zich op hun zwijgrecht. Zij komen volgende dinsdag voor de raadkamer.

De vangst cocaïne is een recordlading voor dit jaar. Eind vorig jaar werd ook al eens 3,6 ton cocaïne gepakt maar die zat toen verdeeld over drie containers met strooizout en de groente cassave.