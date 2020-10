Recordaantal student-ondernemers trapt nieuw academiejaar af AMK

12u14 1 Antwerpen Met het hoogste aantal ingeschreven student-ondernemers ooit in Antwerpen gaven de partners van TAKEOFFANTWERP maandagochtend 5 oktober het startschot voor een nieuw ondernemend academiejaar. Tijdens de veertiendaagse ‘Kickoff Days’ (nog tot en met 8 oktober) kunnen jongeren op locatie of via livestream ontdekken wat Antwerpen aan ondernemende jongeren te bieden heeft. TAKEOFFANTWERP gaat hen ook dit academiejaar extra ondersteunen.

Ondernemen bij jongeren zit duidelijk in de lift. Dit jaar werd de kaap van 1000 student-zelfstandigen in Antwerpen overschreden. Nog nooit werden er zoveel student-ondernemers geteld. Zo is het aantal studenten met een eigen webshop dit jaar ontzettend gegroeid. Andere studenten startten onder meer een eigen ontwerpstudio, een gamingbedrijf, een kledingmerk, een textieldrukkerij, een evenementen- en een marketingbureau. Maar ook in de non-profitsector vinden we hen terug.

Al zes jaar - waarvan de laatste twee onder de naam TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE - bundelen de partners van TAKEOFFANTWERP de krachten om alle jongeren die in de stad Antwerpen wonen en/of studeren te informeren, te ondersteunen en te motiveren tot ondernemerschap. Maandagochtend gaven ze tijdens een plechtigheid in het hart van de studentenbuurt het startschot voor een nieuw ondernemend academiejaar.

Coronaproof ontdekken

Tijdens de veertiendaagse ‘Kickoff Days’ (van 28 september tot en met 8 oktober) kunnen jongeren coronaproof ontdekken wat Antwerpen aan jonge ondernemers te bieden heeft. Op het programma van dit hybride evenement - deels op locatie, deels online - staan onder meer workshops, panelgesprekken en netwerkmomenten, met extra aandacht voor jongeren die op korte termijn de sprong richting ondernemerschap willen wagen.

“Noodgedwongen hebben we dit jaar al onze activiteiten moeten omdenken”, vertelt Robert Voorhamme, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. “Zo hebben we van onze jaarlijkse kick-off een duurzaam evenement gemaakt, en blijft alles online beschikbaar. Hiermee bereiken we evenzeer onze doelgroep. Meer nog: er zijn zelfs méér jongeren gebruik gaan maken van ons aanbod. Het belooft een academiejaar vol uitdagingen te worden. Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten die met ondernemingszin en durf zullen aanpakken.”