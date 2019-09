Recordaantal deelnemers verwacht voor scholenveldloop in Te Boelaarpark AMK

24 september 2019

11u35 0 Antwerpen Op donderdag 26 september zullen meer dan 4.000 kinderen deelnemen aan de scholenveldloop in het Te Boelaarpark in Borgerhout. Leerlingen van het lager en secundair onderwijs uit Borgerhout, Berchem en Deurne strijden er om de ereplaatsen met leeftijdsgenoten van andere scholen.

De kinderen nemen het in verschillende reeksen tegen elkaar op. Leerlingen van het 1e en 2e leerjaar lopen 500 meter, leerlingen van het 3e tot en met het 6e leerjaar lopen 1.000 meter en leerlingen van de secundaire scholen leggen 1.500 meter af. Jongens en meisjes lopen in aparte reeksen. De scholenveldloop is een samenwerking tussen de districten Borgerhout, Berchem en Deurne, met ondersteuning van Sporting A, Moev, Atletiekclub Brabo en de Boelaer Zomerbar. Waterlink zorgt voor containers met gratis water voor de kinderen. Supporters zijn welkom tussen 9.30 en 15 uur in het Te Boelaarpark. Speciaal voor de gelegenheid doet de Boelaer Zomerbar een laatste keer de deuren open. Presentator Geert Buellens zorgt voor ludiek commentaar bij de wedstrijden.