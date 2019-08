Record voor Antwerpse haven: containerschip met 8.429 containers gelost Jan Aelberts

21 augustus 2019

12u51 0 Antwerpen Een containerschip met 8.429 containers werd deze week geladen en gelost in de Antwerpse haven. En dat is een record: nooit eerder werden er zoveel containers in één keer afgezet.

De Maersk Evora vertrekt vandaag naar de Franse haven van Le Havre, maar zijn tussenstop in Antwerpen zorgde deze week voor een record. Nooit eerder werden 8.429 containers in één keer geladen en gelost in onze haven.

Zeven ploegen werkten drie dagen en drie nachten in MPET, de containerterminal in het Deurganckdok, om de lading af te handelen. Die containerterminal is de grootste van Europa. De kranen die ze daarvoor gebruiken zijn meer dan 50 meter hoog en 25 containers breed.