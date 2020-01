Reconstructie duurt amper uur: “Glazenwasser herinnert zich wél het interieur, maar niet hoe hij moordde” Patrick Lefelon

13 januari 2020

13u34 0 Antwerpen Glazenwasser Stephaan Du Lion heeft maandagmorgen getoond hoe hij de 30-jarige Arianne Mazijn in 1992 om het leven bracht. De reconstructie duurde amper een uur. “Hij herinnert zich zogezegd niets meer. Teleurstellend voor de slachtoffers”, reageert advocaat Jef Vermassen.

Ariane Mazijn werd op 17 juni 1992 dood aangetroffen door haar vriend in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. De wetsdokter concludeerde dat de vrouw gewurgd werd met een snoer. Het slachtoffer had ook verschillende steek- en snijwonden.

Pas 26 jaar na de feiten kon de dader worden gevat dankzij een DNA-match. Glazenwasser Stephaan Du Lion was destijds in de Mechelsesteenweg aan het werk en praatte zich binnen bij Ariane Mazijn. Daar sloeg hij genadeloos toe.

Interieur nagebouwd

Maandagmorgen werd Stephaan Du Lion naar een loods in de politieschool Vesta in Ranst gebracht. Daar was op basis van foto’s van destijds het interieur van het appartement van Ariane Mazijn nagebouwd.

Volgens het parket gaf de 55-jarige Stephaan Du Lion Deurne tekst en uitleg over hoe hij Ariane Mazijn om het leven had gebracht. Al zijn handelingen werden gefilmd. De advocaten van alle slachtoffers van Du Lion mochten de reconstructie op beeldschermen in speciale politiewagens volgen. Zij kregen ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Dikwijls is een juist beeld van de feiten belangrijker voor nabestaanden dan de straf die uiteindelijk wordt uitgesproken Advocaat Jef Vermassen

Volgens advocaat Jef Vermassen, die de dochter van Eve Poppe bijstaat, maakte Stephaan Du Lion weinig indruk bij de reconstructie.

“Zo pijnlijk voor nabestaanden”

“De man zei zich amper nog iets te herinneren. Hij wist nog wel hoe het interieur eruitzag, maar over de moord zelf leed hij aan geheugenverlies. Dat is de nieuwe stijl van verdachten blijkbaar. Ik maak dat nu de derde keer op rij mee dat een verdachte zich bij een reconstructie niets meer herinnert. Dat is zo pijnlijk voor de nabestaanden want zij hopen op de reconstructie te weten te komen hoe het slachtoffer heeft gereageerd, heeft afgezien of zich heeft verweerd. Dikwijls is een juist beeld van de feiten belangrijker voor nabestaanden dan de straf die uiteindelijk wordt uitgesproken.”

De federale gerechtelijk politie (FGP) had het interieur van de het appartement van Ariane Mazijn nagebouwd op basis van foto’s.

Jef Vermassen: “Stel u daar niet te veel van voor. Dat was heel eenvoudig. Een zetel tegen de muur en nog een paar interieurstukken, dat was het. Destijds zou er een zonnebank hebben gestaan in het appartement, maar die was nergens te zien."

Nog twee reconstructies

Stephaan Du Lion is aangehouden voor vier moorden. Intussen zijn in twee dossiers (Ariane Mazijn en Lutgarda Bogaerts) reconstructies uitgevoerd, in twee andere zaken (Eve Poppe en Maria Van den Reeck) zijn de wedersamenstellingen gepland.