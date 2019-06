Rechtsaf vóór het rood: negen kruispunten op maat van fietser Philippe Truyts

28 juni 2019

19u01 0 Antwerpen Goed nieuws voor de fietsers: de stad gaat negen kruispunten heraanleggen, zodat de fietspaden vóór het rode licht rechtsaf buigen. Daarnaast gaat de dienst Mobiliteit samen met de lokale politie en Vias onderzoeken op welke kruispunten er proefprojecten rechtsaf dóór het rood kunnen komen. Die belofte staat ook in het bestuursakkoord.

Aangepaste infrastructuur voor fietsers is de beste oplossing om fietsen in de stad aantrekkelijker en veiliger te maken. Het college keurde vrijdag een wijziging van negen kruispunten goed.

Hoboken is met drie op negen het best bedeeld. Twee punten in de Krugerstraat worden aangepakt: de kruising met de Weerstandslaan en die met de Steynstraat. Fietsers zullen er veilig rechtsaf kunnen afbuigen vóór het rood. Verder is ook het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg-Salesianenlaan geselecteerd.

In Wilrijk is de Heistraat bij de winnaars: rechtsaf voor het rood zal mogelijk worden op de kruispunten met de Jozef Kenneslei en de Laarstraat.

De overige vier kruispunten zijn: Van de Nestlei-Baron Joostensstraat (Kievitwijk, Antwerpen), Pieter Rottiestraat-Emiel Vloorsstraat (Kiel, Antwerpen), Straalstraat-Deurnsebaan (Merksem) en Frank Craeybeckxlaan-Turnhoutsebaan (Deurne).

“We werken verder aan kwaliteitsvol fietsen door op een veilige manier fietspaden uit te rollen, zoals we nu doen voor rechtsaf voor het rood”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Rechtsaf door rood

Nadeel van die heraanleg is dat zoiets niet goedkoop is. Soms is er ook gewoon te weinig plaats om fietsers voor het rood te laten afbuigen. De wegcode laat sinds 2012 toe dat fietsers op bepaalde kruispunten rechtsaf mogen, ook als auto’s er voor het rood staan. Zo beperk je de wachttijd voor fietsers, die nu tot één vijfde van de reistijd kan oplopen. Sp.a voert er vanuit het district Antwerpen al jaren actie voor. “Nu komt het eindelijk in de praktijk en dat is zeer goed nieuws voor de fietser”, zegt districtsraadslid Sascha Luyckx. Eerst moeten de dienst Mobiliteit van de stad, de politie en Vias (het voormalige Instituut voor de Verkeersveiligheid) uitzoeken welke kruispunten voor een proefproject in aanmerking komen.