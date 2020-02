Rechter ziet geen graten in “wegpesten” van The Pastabar die werd beschoten in drugsoorlog

Antwerpen

De rechtbank heeft The Pastabar in de Abdijstraat, gelinkt aan gewezen kickboxer en drugscrimineel Omar G., veroordeeld wegens omvangrijke fraude. De veroordeling is een opsteker voor het speciale KALI-team dat vorig jaar veertien handelszaken sloot op verdenking van banden met de drugsmaffia. De Pastabar werd in september 2018 ‘s nachts met een kalasjnikov onder vuur genomen.