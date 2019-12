Rechter veroordeelt koppel voor sociale woonfraude: ze bleken vier flats en zestien bouwgronden in Turkije te bezitten Jan Aelberts

09 december 2019

18u26 426 Antwerpen Het Antwerpse vredegerecht heeft een Turks koppel veroordeeld die in een sociale woning verbleven, maar ook vier appartementen en zestien bouwgronden in Turkije als eigendom bleken te hebben. De sociale huurkorting van 6.000 euro moeten ze terug betalen, net zoals gerechtskosten en kosten van het onderzoek - zo’n 4.000 euro. “Belangrijker nog is dat het appartement vrijkomt voor mensen die het wél nodig hebben”, zegt schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA).

Woonhaven werkte voor het onderzoek samen met SozaXpert, een bedrijf dat achterhaalt of mensen woningen verhuren in het buitenland of bouwgronden bezitten, waardoor ze geen recht hebben op een sociale woning. “In landen als Turkije, Suriname, Polen, en Marokko worden die gegevens niet zomaar vrijgegeven", zegt schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven Fons Duchateau (N-VA). “En dus is zo'n bedrijf noodzakelijk om te achterhalen of mensen wel degelijk recht hebben op een sociale woning. Is dat niet zo, dan moeten ze de sociale huurkorting terugbetalen over de jaren dat ze onrechtmatig in een sociale woning verbleven.”

In dit specifieke, eerste geval, gaat het om 350 euro per maand sinds eind 2015. Toen verwierf het koppel in Turkije vier appartementen en 16 bouwgronden. De appartementen werden verhuurd. Daarmee achtte de rechter bewezen dat het koppel géén recht had op een sociale woning. Opvallend: ze moeten niet alleen de sociale huurkorting terugbetalen, zo'n 6.000 euro, maar ook de gerechtskosten én de kosten van het onderzoek, een slordige 4.000 euro. “De kritiek dat de onderzoeken het geld niet waard zouden zijn, is daarmee van tafel geveegd”, zegt Duchateau. “De kosten van zo’n onderzoek zijn afhankelijk van het aantal woningen en bouwgronden dat een gezin of huurder in het buitenland heeft en verhuurt, de vertaalkosten, enzovoort.”

Uit een eerste steekproef bij 50 huurders, blijkt dat 45 tot 50 procent geen recht heeft op een sociale woning. “We kijken naar landen van wie de gegevens niet zomaar worden vrijgegeven, maar ook naar bepaalde signalen als een levensstijl die niet strookt met die van een sociale huurder. In sommige gevallen worden we ook getipt door familieleden.”

Wachtlijsten

De uitspraak van de rechter is een belangrijke premisse in het verder uitbouwen van de controle van sociale woonfraude. “We hopen dat op termijn Vlaanderen, zoals ook in het regeerakkoord staat, een kader creëert voor onderzoeken, maar iemand moet natuurlijk de kar trekken. En veel belangrijker nog dan het terugvorderen van onterecht verkregen huurkortingen, is het feit dat er op deze manier sneller sociale woningen vrijkomen voor mensen die ze écht nodig hebben. De wachtlijsten zijn lang”, zegt Duchateau.

Ook belangrijk in het vonnis is dat volgens de rechter niet getorst wordt aan de privacy van de huurders. “Ze ondertekenen voordat we een onderzoek instellen een document waarin ze zich akkoord verklaren met het onderzoek”, aldus nog Duchateau. “Dat heeft als bijkomend voordeel dat sommige mensen bij het voorleggen van dat dossier spontaan vertrekken en sociale woningen dus nog sneller vrijkomen.”

Het Turks koppel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de vrederechter.