Rechter stelt zaak over katje Lee met twee weken uit: “Elke dag dat Lee in leven blijft, is een dag gewonnen” Jonathan Bernaerts

15 mei 2020

12u20 265 Antwerpen De Antwerpse rechter stelt de zaak over het katje Lee, dat volgens het FAVV De Antwerpse rechter stelt de zaak over het katje Lee, dat volgens het FAVV geëuthanaseerd moet worden, twee weken uit om alle partijen de mogelijkheid te geven om hun verdediging deftig voor te bereiden. Het katje, dat door de Stabroekse studente Selena Ali (23) uit Peru was meegenomen, blijft in tussentijd verborgen. De zitting lokte tientallen dierenactivisten naar het Antwerpse justitiepaleis. Zij trakteerden Selena na afloop op een oorverdovend applaus. Viroloog Steven Van Gucht geeft het FAVV ondertussen over de hele lijn gelijk.



“Elke dag dat het katje in leven blijft, is een dag gewonnen. Maar we zijn er nog lang niet. We blijven aansturen op een compromis: quarantaine, in een dierencentrum, of gewoon thuis. Intussen houden we het katje verborgen, op een veilige plek.”

Selana Ali reageert voorzichtig positief op de beslissing van de Antwerpse kortgedingrechter. Die oordeelde vrijdagmiddag dat hij de zaak over het katje Lee niet in staat was om ten gronde te behandelen. De rechter wil de partijen voldoende tijd geven om hun argumenten op papier te zetten en stelde de zaak daarom met twee weken uit, naar 29 mei. Over een voorlopige maatregel werd vrijdag geen beslissing genomen. Het katje blijft dus voorlopig verborgen.

5.000 euro per uur

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dagvaardde Selena Ali donderdagavond om haar ertoe te bewegen het katje op te geven. Het FAVV zou een dwangsom liefst 5.000 euro per uur eisen, als het katje niet wordt afgestaan.

Selena Ali werd begin april gerepatrieerd uit door vanwege de coronapandemie. Ze bracht een katje mee dat ze daar had geadopteerd, maar het FAVV gaf daar geen toestemming voor. De overheidsdienst vreest dat het katje besmet is met hondsdolheid omdat Peru een hoog-risicoland is voor die ziekte.

Geëuthanaseerd

Normaal gesproken zou het diertje teruggestuurd moeten worden, maar door de coronacrisis kan dat niet. Dus moet katje Lee volgens het FAVV worden geëuthanaseerd. “Elk uur sterven wereldwijd zes mensen aan hondsdolheid”, luidt het. “Vandaar dat wij iedereen vragen de risico’s voor de volksgezondheid goed onder ogen te zien.”

Normaal gezien had Selena het katje tegen maandag moeten laten inslapen, maar ze weigerde dat. Het FAVV stuurde de politie daarop langs bij de vrouw, maar die kon de kat niet vinden.

Applaus

Dat de zaak over katje Lee de gemoederen beroert, bleek vrijdagochtend aan het Antwerpse justitiepaleis. Tientallen dierenactivisten troepten er samen om Selena een hart onder de riem te steken. Na afloop van de zitting werd de Stabroekse en haar entourage op applaus getrakteerd.