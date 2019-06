Rechter roept zeven prostituees op als getuigen in afpersingszaak Patrick Lefelon

25 juni 2019

13u53 0 Antwerpen De rechter roept zeven prostituees als getuigen op in een afpersingszaak in het Antwerpse Schipperskwartier. De prostituees huurden een kamer in het megabordeel Villa Tinto. De rechter wil de dames zelf ondervragen of zij al dan niet smeergeld moesten betalen voor de beste kamers.

Het stadsbordeel Villa Tinto is eigendom van Q-Invest FDK, een vennootschap van de familie De Coninck uit Herent. Q-invest kreeg van het stadsbestuur een vergunning om het gebouw dat binnen de gedoogzone voor prostitutie ligt, als megabordeel uit te baten. De uitbating en verhuring van 51 ramen gebeurt in overleg met politie en hulpverlening zodat pooiers buitenspel worden gezet. Er is een vaste verhuurprijs van 80 euro voor een kamer per shift van 12 uur.

Volgens een Roemeense prostituee is dat echter niet alles. Wie een beter gelegen kamer wil, moet extra betalen. De Roemeense V. stapte in maart 2017 naar de politie met een klacht tegen de twee pandbeheerders Muriël U., zelf een oud-prostituee, en Georges V. die voor Q-invest de verhuring regelden. De sekswerkster had vier jaar in Villa Tinto gewerkt en had altijd keurig het smeergeld betaald. Dat gebeurde cash in een enveloppe of in de vorm van cadeaus zoals een flesje parfum of een handtas. Pas toen zij uit Villa Tinto werd gezet, durfde zij een klacht indienen. Zij verzamelde nog een zestal getuigenissen van haar collega’s.

Startgeld

De openbare aanklager beweert dat de dames ofwel 1.000 euro startgeld betalen om een plaats te krijgen, ofwel 150 euro per maand extra voor een beter gelegen kamer. Zij vorderde tot 2 jaar cel tegen de twee conciërges.

Advocaat Mounir Souidi die de twee conciërges verdedigt, vond de aanklachten compleet ongeloofwaardig: “Ten eerste: wat zijn de beste kamers in Villa Tinto? Die op de hoek? Aan de straatkant? Dat wordt nergens aangetoond in het onderzoek. Verder zijn gemiddeld 75 meisjes dagelijks aan de slag in Villa Tinto. Van die 75 zijn er slechts 6 met klachten over afpersing. Waarom heeft men die zeventig andere meisjes niet ondervraagd?”

“Onder ede ondervragen”

De rechtbank zou dinsdagmorgen een uitspraak doen maar velde een tussenvonnis. De rechter oordeelt dat het opportuun is om eerst zeven prostituees onder ede op het openbare proces te ondervragen. Zo worden de rechten van verdediging van de verdachten maximaal gevrijwaard.

De openbare aanklager kreeg de lijst van 7 dames die moeten opdraven op het proces. Het gaat vooral om Roemeense dames, maar ook een dame uit Puerto Rico, één uit de Dominicaanse Republiek en één Colombia.

Hun ondervraging staat gepland voor 15 oktober.