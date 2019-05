Rechter neemt nationaliteit af van Antwerpse IS-strijdster Patrick Lefelon

26 mei 2019

18u05 0 Antwerpen De 24-jarige Soraya ET-TALAIE is veroordeeld tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. De rechtbank neemt de Antwerpse ook haar Belgische nationaliteit af. De jonge vrouw zit met haar kinderen vast in een Koerdisch vluchtelingenkamp.

De Antwerpse Soraya Et-Talaie vertrok in november 2014 met haar echtgenoot Fayssal Oussaih naar Syrië. Haar familie dacht dat het koppel op huwelijksreis ging naar Italië. In werkelijkheid ging de reis naar Turkije om daar de grens naar Syri*e over te steken. Het koppel sloot zich daar aan bij de terreurgroep Islamitische Staat.

Fayssal overleed in 2015 tijdens gevechten met de Koerdische strijders van PKK. Zijn vrouw Soraya was op dat moment zwanger. Zij woonde samen met andere IS-vrouwen in een appartement in de hoofdstad Raqqa van de Islamtische Staat en leefden er ook volgens de Islamitische wetgeving sharia.

Soraya El-Talaie hertrouwde met een Nederlandse IS-strijder Outmhane Bouchnafa. Zij werd de derde echtgenote van de man. Het koppel kreeg twee kinderen.

Volgens de rechtbank onderschreef Soraya El-Talaie volledig de radicale levenswijze van Islamitische Staat. Haar man kan op al haar steun rekenen zodat hij zich voltijds aan het oorlogvoeren kan wijden. Zelfs de opvoeding van de kinderen was doordrongen van het radicale gedachtengoed.

De rechtbank verwijst daarvoor naar een foto van de minderjarige zoon van Outmhane Bouchnafa. De jongen is uitgedost in camouflagekledij. Hij ligt op de grond met een op een AK-47 lijkend machinegeweer in de hand en met de wijsvinger aan de trekker.

Soraya El-Talaie wordt veroordeeld tot 5 jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van de terreurgroep Islamtische Staat. De rechtbank neemt ook haar Belgische nationaliteit af. Zij houdt enkel haar Marokkaanse nationaliteit. Soraya El-Talaie was niet aanwezig op haar proces. Zij zit vermoedelijk nog altijd in een Koerdisch tentenkamp.