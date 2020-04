Rechter laat coronaspuwer vrij: “Ik wilde enkel naamplaatje van agent lezen” Patrick Lefelon

02 april 2020

11u51 2 Antwerpen Een 32-jarige dakwerker die afgelopen weekend naar de politie zou gespuwd hebben, mag de gevangenis verlaten. Dat heeft de raadkamer donderdagochtend beslist. De man beweert dat hij niet spuwde, maar gewoon zijn hoofd dichter naar de agent bracht om diens naamplaatje te lezen.

De politie kwam afgelopen vrijdagavond tussen op een appartement in de Beschavingsstraat, op het Kiel. Daar was een bijeenkomst met een tiental personen aan de gang. Een 32-jarige man was niet opgezet met de komst van de politie en reageerde verbaal agressief. Toen de inspecteurs zijn identiteit wilden controleren, gaf hij een valse naam op en verzette zich. Eén van de agenten beweerde dat hij daarbij in zijn gezicht zou gespuwd hebben.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers. Bij zo'n spuwincident vraagt het parket altijd een voorlopige aanhouding.

Uitgaansverbod

De 32-jarige dakwerker werd aangehouden wegens “bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen, aanmatiging van naam en weerspannigheid.” Donderdagochtend verscheen hij voor de raadkamer die de man in vrijheid stelde onder voorwaarden. Hij krijgt een uitgaansverbod opgelegd.

Advocaat Cedric Monheim reageert: “Mijn cliënt geeft toe dat hij zich probeerde los te rukken toen de agenten hem vastgrepen. Hij vond dat hij te hardhandig werd aangepakt en probeerde het naamplaatje van die agent te lezen. Daarom draaide hij zijn gezicht naar de agent zijn borst toe. De agenten beweerden dat daarbij gespuwd werd en dat er spuw op het mondkapje van de agent terechtkwam. Mocht dat zo zijn, dan hadden de agenten toch een foto van dat mondkapje als bewijs kunnen maken. Mijn cliënt ontkent en de raadkamer volgde hem daarin. Hij is daarom onder voorwaarden vrijgelaten.”

De voorbije weken werden al verschillende mensen opgepakt wegens spuwen naar politieagenten. Vier van hen zitten nog in de gevangenis omdat hun aanhouding met één maand werd verlengd.