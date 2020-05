Rechter buigt zich over lot van katje Lee, opnieuw tientallen actievoerders present aan rechtbank BJS

29 mei 2020

10u24 0 Antwerpen Opnieuw zijn tientallen dierenvrienden, onder meer leden van organisatie GAIA, samengetroept voor de Antwerpse rechtbank. Allemaal willen ze Selena Ali een hart onder de riem steken. De Stabroekse moet vandaag voor de rechter verschijnen in de zaak rond Lee, het katje dat ze vanuit Peru meesmokkelde en mogelijk besmet is met hondsdolheid.

Tijgerkatje Lee werd twee maanden geleden door de Stabroekse psychologiestudente Selena Ali (23) uit Peru naar België gehaald, en dat gebeurde niet volgens de regels: het dier had voor vertrek wel z’n verplichte vaccin gekregen, maar bracht geen drie maanden door in afzondering. Omdat er maar geen compromis werd gevonden, startte het FAVV een kortgeding. Vandaag wordt er over de zaak gepleit.

Twee weken geleden stonden alle partijen al een eerste keer voor de rechter in Antwerpen om hun zeg te doen, maar de zaak werd toen niet als hoogdringend beschouwd. Selena hoefde intussen geen dwangsommen te betalen - 5.000 euro per uur dat het dier zou blijven leven, zoals het FAVV eiste - én Lee hoefde niet in quarantaine.