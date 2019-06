Receptionisten gestraft met elk € 16.000 boete, omdat zij tienerprostitutie in hotel toelieten Vlaamse meisje (16) moest zich prostitueren in Antwerps budgethotel Patrick Lefelon

26 juni 2019

11u28 0 Antwerpen Tienerpooier Orhan H. (28) is veroordeeld tot 9 jaar cel omdat hij een 16-jarig meisje dwong zich te prostitueren in het beruchte Hotel Le Sud in Antwerpen. Drie hotelmedewerkers die de tienerpooier toelieten en per klant 20 euro op zak staken, zijn gestraft met één jaar cel met uitstel. Elke medewerker moet ook een boete van 16.000 euro betalen.

De feiten kwamen op 9 oktober 2018 aan het licht, toen in het Nederlandse Eindhoven een Mini Cooper werd tegengehouden, die de avond voordien aan Hotel Le Sud gestolen werd. In de wagen zaten Orhan H. (26), Suan B. (19), Aisha R. (23) en het 16-jarige Vlaamse meisje.

Het meisje vertelde de politie dat ze door Orhan H. en Aisha R. in het hotel werd vastgehouden en dat ze zich van hen moest prostitueren. Ze had het stel een week eerder leren kennen via haar vriend Suan B. Hij had haar bij hen achtergelaten en nog diezelfde avond moest ze met drie mannen seks hebben. “Nu ben je een hoer”, zou Orhan H. gezegd hebben.

“Herkend aan reflectie op foto”

De volgende dag werd ze meegenomen naar Hotel Le Sud. Aisha R. plaatste een seksadvertentie op de site Red Lights.be met pikante foto’s van haar, waarna de tiener drie klanten per dag moest ontvangen. De 3.500 euro die ze zo verdiend had, moest ze afgeven. Als het slachtoffer een klant weigerde, werd ze door Orhan H. geslagen, soms zelfs met een riem.

Op 8 oktober 2018 hadden de beklaagden een klant gedrogeerd, zodat ze er met zijn Mini Cooper, geld en gsm vandoor konden gaan. De man deed meteen aangifte en de wagen kon gelokaliseerd worden in Eindhoven. De politie reed de wagen klem. Het Vlaamse meisje bedankte de agenten dat zij haar uit de klauwen van de tienerpooiers gered hadden.

Mannen kwamen binnen, vroegen naar een bepaalde kamer en vertrokken een kwartier later alweer. Le Sud leek meer op een ‘cabardouche’ dan op een hotel Ontslagen receptionist

Voor de rechters is het duidelijk dat Orhan H. de prostitutie van zijn vriendin Aisha R. en van het Vlaamse meisje organiseerde. Hij maakte foto’s van hen in lingerie en plaatste die op de site van Redlights.com. “In de reflectie van het raam op de foto is duidelijk te zien dat Orhan H. de foto maakt. De meisjes hebben dezelfde lingerie aan als op de website”, stelden de rechters.

Het openbaar ministerie had 10 jaar cel geëist tegen Orhan H. De man vroeg hem nog een kans te geven. “Ik ben op mijn 16de getrouwd en heb drie kinderen. Mijn vrouw heeft mij buitengezet toen de relatie met prostituee Aisha R. uitkwam.”

Zijn smeekbede werd niet verhoord. Orhan H. wordt veroordeeld tot 9 jaar celstraf en een boete van 16.000 euro. Zijn vriendin Aisha R. (23) die het Vlaamse meisje hielp prostitueren en trio’s met haar deed, krijgt 6 jaar cel. Ook de vriend van Suan B. (19) die het Vlaamse meisje had afgeleverd bij Orhan H. en die eten en drinken ging kopen, krijgt 6 jaar cel. Alle drie zitten sinds hun arrestatie vorig jaar in de gevangenis.

Verse lakens

De openbare aanklager vervolgde ook drie receptionisten van Hotel Le Sud, achter het Museum voor Schone Kunsten op het Antwerpse Zuid. De drie mannen (20, 24 en 68 jaar) hadden iedere klant van het Vlaamse meisje - negentien volgens de camerabeelden - 20 euro laten betalen. Dit was een standaardvergoeding voor verse lakens. De receptionisten staken het geld in eigen zak.

De mannen beweerden niets te weten van de prostitutie-activiteiten. Dat werd echter tegengesproken door een nieuwe receptionist . “Mannen kwamen binnen, vroegen naar een bepaalde kamer en vertrokken een kwartier later alweer. Le Sud leek meer op een ‘cabardouche’ dan op een hotel”, zo vertelde de man aan de politie. Zijn collega’s drukten hem op het hart dat wat in de kamers gebeurde, privé was. Daar had de receptionist niets mee te maken. De nieuwkomer werd na enkele dagen ontslagen omdat hij te veel vragen stelde.

Verwerpelijk

De rechter vindt het verwerpelijk dat de drie receptionisten hun ogen sloten voor de tienerprostitutie. In plaats van hulp te bieden aan het minderjarige meisje faciliteerden zij het werk van de tienerpooiers in hun hotel. De drie mannen krijgen één jaar cel met uitstel. Zij moeten elk wel 16.000 euro boete betalen.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever legde hotel Le Sud eind vorig jaar één maand verplichte sluiting op. Hij maakte daarvoor gebruik van zijn bevoegdheid om cafés of hotels die meewerken aan prostitutie, tijdelijk te sluiten. Le Sud mocht pas heropenen nadat het controle- en registratiesysteem van de klanten op punt was gesteld. Ondertussen is het hotel heropend maar is wel van naam veranderd. Het heet nu “Hotel Beaux Arts”.