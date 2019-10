RECENSIE: The Corner David Acke

09 oktober 2019

10u00 0 Antwerpen Het regent pijpenstelen, je hebt geen eten in huis en naar de winkel lopen zie je niet zitten. En enkel een barbaar zou een fietskoerier door die regen laten rijden om jou alsnog van de honger af te helpen. Andere optie? Restaurant The Corner in de Kerkstraat dat zich (letterlijk) om de hoek bevindt.

Dankzij dat typisch Belgische herfstweer kwamen we terecht in een Marokkaans restaurant met naast de typisch Belgische gerechten als steak en ribbetjes ook tajines, paella en tapas. We reserveerden een plekje maar dat bleek niet nodig want het restaurant was leeg bij aankomst. Een vriendelijke vrouw, achteraf bleek het de uitbaatster te zijn, begeleidde ons naar het tafeltje bij het raam. “We zijn nog maar net open”, deelde ze ons mee. Misschien bij wijze van excuus dat het er leeg was. Zonde, zou achteraf blijken want ik deel jullie nu al mee: het eten zal fantastisch zijn.

Aanvankelijk wilden we starten met enkele tapas maar nog voor we die bestelling konden doorgeven werden we getrakteerd op lekker brood met heerlijke kruidenboter en olijven. Een royale portie waardoor we het tapasidee aan de kant schuiven en twee tajines bestellen. Een tajine kefta en een tajine zoete lamsbout. 26 euro. Voor de twee samen.

Van het bot vallen

Wanneer de tajines verschijnen en de gastvrouw het deksel ervan opent, pruttelt het geheel van groentjes, vlees en kruiden heerlijk. Het vlees van de lamsbout is zacht en valt van het bot. De pruimen geven een heerlijk zoete smaak aan het geheel. Ook nu zijn de porties royaal. En dat voor slechts 26 euro. We kunnen het haast niet geloven. “Even lekker als de tajine kefta die ik at in Marokko”, zegt mijn tafelgenoot. Complimenten aan de chef, de man van de uitbaatster.

Het is dat we voor deze rubriek een dessert moeten nemen want anders hadden we gepast. De lekkere rode huiswijn en de tajines hadden onze magen gevuld. Typisch Marokkaanse desserts vind je niet op de kaart dus gaan we voor de moelleux en de cheesecake. Bij het chocoladecake ook hier een royaal bolletje lekker vanille-ijs. De chocolade loopt heerlijk uit wanneer we er met de lepel doorgaan. De cheesecake is lekker.

Een extra lofbetuiging is op zijn plaats voor de gastvrouw. Heel vriendelijk en toegankelijk. Bij het verlaten van het restaurant konden we alleen maar hopen dat nog meer Antwerpenaren hun weg vinden naar The Corner want het is absoluut een aanwinst voor de buurt. Wij aten en dronken ons buikje rond en dat voor slechts 48 euro.

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 7/10

•Kerkstraat 80, 2060 Antwerpen

• Reservatie : www.restaurantcorner.be of 03/230.44.01

• Open: dinsdag tot en met zondag van 15 tot 23 uur in het weekend tot 24 uur. Maandag gesloten.

Prijzen

Tapas: 6 - 12 euro

Vleesgerechten: 14 - 20 euro

Visgerechten: 10 - 18 euro

Kindermenu: 5 - 7 euro

Marokkaanse gerechten: 3 - 18 euro