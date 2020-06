RECENSIE. Takeaway bij Chez Mahesh: ‘tapas’ met mango, kokos, okra en papadum

Antwerpen

Goed nieuws voor wie thuis niet verder komt dan het in elkaar flansen van een pasta pesto of het opwarmen van een blik soep. Volgende week openen de restaurants weer. Voor wie zo lang niet kan wachten, is er net zoals de voorbije maanden gelukkig nog takeaway en delivery. Voor gezonde, duurzame Zuid-Indische keuken kan je bij Chez Mahesh terecht. Lees hier meer takeaway-recensies tijdens de lockdownperiode