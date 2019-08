RECENSIE. Standard: lokaal, biologisch en hip in hartje Berchem Annelin Marien

28 augustus 2019

10u00 0 Antwerpen Het is niet evident om te koken met lokale producten, wanneer je zaak gelegen is in hartje Berchem. Maar Standard doet het! De alternatieve pizza start-up is gelegen in het gelijkvloers van een oud pakhuizencomplex, goed verstopt achter een garagepoort in de Lamorinièrestraat te Berchem. Het is gezellig vertoeven in de hotspot voor innovatieve en creatieve Antwerpse ondernemers. De rode bakstenen van het oude pand gaan gepaard met weelderig woekerend groen en doen je zo even ontsnappen aan de drukte van de stad.

Wat meteen opvalt, is het ruime vegetarische aanbod op de kaart. In elke gang heb je de keuze tussen minimum drie veggie gerechten, waarbij telkens ook een vegan optie is voorzien. Beginnen kan je doen met de ‘share if you care’ formule. Wij delen een trio van tapenades, met hummus, paprika, olijven en huisgemaakt pizzabrood. Basic, maar lekker!

Op het menu staat er bij de salades: ‘above your head, check the rooftop’. Verbaasd kijken we omhoog en zien een grote serreconstructie op het dak. Alle ingrediënten voor de slaatjes komen van recht boven ons! Een dikke pluim voor een originele oplossing. Lokale, biologische en onbespoten groenten en kruiden in het midden van de stad, zo vind je ze niet vaak.

De pizza’s zijn gemaakt met zuurdesem in plaats van gewoon deeg. Qua smaak kunnen we geen verschil vaststellen, maar opzoekwerk leert ons dat zuurdesemdeeg lichter verteerbaar en gezonder zou zijn. Iets wat we alleen maar kunnen aanmoedigen. Na lang twijfelen tussen het aantrekkelijke aanbod ga ik voor de pizza Parmigiana. Een pizza belegd met aubergines, oregano, look, zwarte peper, broodkruim en parmezaan. Ik doe eens gek en neem er ook het supplement ‘achttien maanden gerijpte parmaham’ bovenop. Een goede zet, zo blijkt, want de parmaham is echt heerlijk. De smaak van de pizza in zijn geheel was meer dan degelijk. Maar als ik een opmerking zou moéten geven, dan vind ik dat de aubergine wat fijn bezaaid was. Er had heus wat meer op gemogen.

Als je de parmaham al een gewaagde keuze vond, houd je dan maar vast bij de bestelling van mijn vriend. Nog steeds vegetarisch en net geblesseerd aan zijn linkerarm, is hij blij dat we vanavond met pizza een gerecht nemen dat je maar met één hand hoeft te eten. Hij kiest voor de pizza met ‘groene groenten van Bram en Sjarel’. De eigenaardige pizzanaam belooft als toppings erwtencrème, boontjes, broccoli en groene asperges, maar komt op tafel met bloemkool in de plaats van broccoli. Doordat het menu de seizoenen en het aanbod in de serres zoveel mogelijk volgt, kunnen gerechten aangepast worden, vertelt de ober ons. Niet erg dus, want het smaakt even goed. Verder kunnen we stellen dat het een gek zicht is om een felgroene pizza op je bord te zien, maar eens je daaraan gewend bent, is het evenzeer smullen van een interessante, nieuwe pizza. Ook hier mocht de topping nog iets meer zijn.

Om af te sluiten gaan we beiden voor de ‘verse aardbeien met limoensorbet en bouillon van citroenverbena’. Een heerlijk maar kleine supersorbet bedekt de aardbeitjes die waden in een frisse kruidige mix. Een goede afsluiter voor een smakelijke avond.

Contactgegevens:

Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen

03/230 13 41

info@standardpizza.be

Openingsuren:

alle weekdagen van 12 - 14 uur en vanaf 17 uur

zaterdag vanaf 17 uur

zondag van 12:30 - 20:30 uur

Prijzen:

Share if you care: €9 - €14

Salades: €9 - €16

Pizza’s: €9,5 - €18

Scores:

Eten: 7,5/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7,5/10