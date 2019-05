Recensie SOMMAR: zomerbar met buitenbarbecue Annelin Marien

29 mei 2019

10u00 0 Antwerpen Beeld je in: je zit op een hippe strandstoel met je voeten in het zand, een Scheldebriesje in je haar, de eerste zonnestralen op je gezicht, een zwoele beat op de achtergrond,... We zitten op een zomerse dag bij SOMMAR, een hippe zomerbar die sinds twee weken open is. Je komt hier vooral voor de setting (bijna met je voeten in de Schelde!) en de cocktails, maar je kan hier ook een hapje eten, klaargemaakt op een buitenbarbecue.

De cocktail die we krijgen voorgeschoteld, een strawberry daiquiri, past in ieder geval perfect bij de zomerse sfeer die er hangt. En, pluspunten: met een ecologisch rietje! Bij onze cocktail bestellen we een voorgerecht: skinny dipping en stoned salmon. Geen zorgen, dat moet je niet te letterlijk nemen. SOMMAR heeft de namen van de gerechten een originele naam gegeven. De zalm is een voltreffer: heel mals, er zit fantastische zelfgemaakte mayonaise bij, en het gerecht is mooi gepresenteerd. ‘Skinny dipping’ houdt dan weer twee dips (baba ganoush en muharrama) in met wat brood. Niet slecht, maar de zalm is beter.

Als hoofdgerecht kies je uit een tiental gerechten om te delen, telkens met één ingrediënt als basis. Wij kiezen voor Carrot, Asparagus, Zucchini en Potatoe. Met één basisingrediënt wordt een origineel bord gemaakt, en de smaken zitten telkens goed. We hadden gerust nog wat kunnen delen met de tafel naast ons, want we hebben vier degelijk gevulde borden gekregen, maar we doen toch maar ons best omdat het allemaal zo lekker is. De patatjes zijn mijn favoriet: er zit een lekkere saus bij, en ze zijn geserveerd met erwtjes. ‘Carrot’ is een bord van paarse (!) wortel, met een heerlijke (oranje) wortelcrème en stukjes appel. Ook de asperges en courgette zijn op een originele manier tot een gerecht verwerkt. Mocht je hier dan toch belanden voor een cocktail, raad ik zeker aan om tegen de kleine of grote honger de buitenbarbecue eens te proberen.

Contactgegevens:

Rijnkaai 104, 2000 Antwerpen

0497 60 60 50

Openingsuren:

Dagelijks van 17 tot 00 uur

In het weekend van 14 tot 00 uur

Maandag gesloten

Prijzen:

Voorgerechten: €3 - €11

Hoofdgerechten: €9 - €19

Desserts: €8

Scores:

Eten: 8,5/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 8/10

Sterren: 4/5