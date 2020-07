RECENSIE. Le John: Hip dineren tussen de kunstwerken Annelin Marien

15 juli 2020

09u00 0 Antwerpen In de Kasteelpleinstraat, in een deel van het art-decogebouw van het Sint-Lievenscollege, vind je restaurant Le John. Je voelt je er meteen ‘high society’ als je binnenkomt, want je wordt er in het Engels begroet en bediend. Daarbij dineer je in een mooie, lichte zaal met stijlvolle vintage meubels, impressionante kunstwerken aan de muur en een open keuken waar je de koks zelfs nog zou kunnen zien als zouden ze in een schilderij rondlopen.

Naast het stijlvolle interieur hebben ze bij Le John ook prachtige glazen: ik krijg een rosé cava in een stijlvol kuipje, mijn vriend krijgt zijn gin-tonic in een glas waarbij het lijkt of de gin-tonic er onderaan door drupt. De kaart is niet heel uitgebreid (meestal is dat zelfs een goed teken), en heel origineel. Ik bestel als voorgerecht de burrata met witloof, porchetta en gakarameliseerde ajuin, mijn vriend de buffelmozzarella met wilde paddenstoelen en gegrilde kerstomaat.

De buffelmozzarella komt in een slaatje van winterse groenten: een toffe mix van zomer (de frisse mozzarella) en winter (de groenten zoals andijvie, champignon, gegrilde kerstomaat en rode biet). De rode biet is in flinterdunne plakjes gesneden en mooi gedrapeerd over het warme slaatje, een beetje balsamico maakt het gerecht af. Ik nam de burrata, ook een soort mozzarella, en ik schrik ervan hoeveel verschil er tussen de twee soorten is: de burrata is echt heerlijk zacht, de binnenkant komt er zowat uitgelopen als een moelleux, terwijl buffelmozzarella iets steviger is van structuur. Geef mij de burrata maar: die komt op een brioche met witloof, porcetta en gekarameliseerde ajuintjes, ook een winterse toets. Twee zeer verfijnde voorgerechten!

Als hoofdgerecht neem ik papardelle met truffel, mijn vriend gaat voor de ravioli van snoekbaars met bisque en koriander. Bij een goede pasta met truffel moeten de ingrediënten vooral vers zijn, en dat is hier zeker het geval: ik krijg een groot bord verse pasta met flinterdunne stukjes truffel en gebakken champignons. Wanneer dat op tafel komt, ruik je meteen de kwaliteit. Simpel, maar écht lekker! Ook de ravioli is een voltreffer: gevuld met verse vis en geserveerd met geroosterde bloemkool, wat selder en koriander. Maar vooral de bisque van kreeft is heerlijk smaakvol: je zou er bijna je bord van uitlekken.

Contactgegevens:

Kasteelpleinstraat 25, 2000 Antwerpen

lejohn.be

Openingsuren:

zondag en maandag gesloten – open vanaf 18u

Prijzen:

Voorgerechten: 12 - 20 euro

Hoofdgerechten: 12 - 36 euro

Nagerechten: 8 - 15 euro

Scores:

Eten: 9/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10