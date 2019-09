RECENSIE. Lazy Jack: hippe plek voor vleesliefhebbers AMK

11 september 2019

10u00 0 Antwerpen In een indrukwekkende loods ligt het hippe restaurant Lazy Jack. Je kan er op een prachtige locatie aan het water van het Kattendijkdok aperitieven, lunchen en dineren. Op de kaart staan vooral vleesgerechten, afkomstig van Butcher’s Store De Laet & Van Haever, dus heb ik voor de gelegenheid mijn jongere, niet vegetarische zusje meegenomen.

Jammer genoeg kunnen we niet genieten van het fijne terras aan het water, want het regent pijpenstelen. Gelukkig is het interieur van Lazy Jack ook indrukwekkend, met een grote, houten bar in het midden, en een industriële en hippe inrichting met veel planten en hout. Je ziet dat Lazy Jack ook een eventruimte is, of gewoon een plek om rustig te aperitieven, want buiten tafeltjes staan er ook wat gezellige zeteltjes om te gaan zitten. Ons aperitiefje wordt een mocktail met veenbessen, in een prachtig glas, maar iets te zoet naar mijn smaak.

Als hoofdgerecht bestellen we allebei een Chianina burger, met truffelcrème, parmezaan, rucola en tomaat. Mijn zusje, nogal handig met de smartphone, weet me te zeggen dat Chianina blijkbaar een soort Italiaans rund is. De burger komt vergezeld van aardappeltjes en een slaatje, en ik bestel er nog ‘lazy patatas’ bij (zoete aardappeltjes met yoghurt-limoendressing en chorizocrumble). Je merkt dat dit een kwaliteitsburger is: een lekker broodje, kwaliteitsvlees, en de truffelcrème geeft veel smaak aan de burger. De rucola maakt het geheel wat frisser, en er zit ook genoeg parmezaan tussen. Het slaatje vind ik ook lekker, fris met wat pijpajuin, bloemkool, rode kool en een lekkere dressing. De ‘lazy patatas’ vind ik super van smaak, zeker met de chorizo erbij, die lekker krokant is. De zoete aardappel proeft wat gebarbecued, wat het een rokerige smaak geeft. Enige minpuntje: er zit zeer weinig yoghurt-limoendressing op de aardappels, net zoals bij de gewone patatjes. Daar had gerust een extra potje dressing bij mogen zitten. Verder is Lazy Jack zeker een aanrader voor de vleesliefhebber!

Contactgegevens:

Kattendijkdok Oostkaai 22a, 2000 Antwerpen

+32 471 19 29 85

info@lazy-jack.be

Openingsuren:

Ma tot vrij: 17u00 - 00u00 (diner)

Zaterdag: 15u00 - 01u00 (diner)

Zon: 11u00 - 23u00 (brunch & diner)

Di: gesloten

Prijzen:

Voorgerechten: €19,5 - €23

Hoofdgerechten: €18 - €39

Dessert: €6,5 - €12

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10