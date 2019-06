Recensie Jam: eerlijke, verse en lekker gezonde lunch AMK

12 juni 2019

09u21 0 Antwerpen Op een zonnige zondag komen we toevallig voorbij dit superkarakteristieke lunchadresje, Jam. Met zijn felblauwe muren, kleurrijke stoelen en weelderige planten aan de muur valt Jam meteen op tussen alle andere huizen, en gelukkig is er nog een tafeltje voor twee vrij op het gezellige terras vlakbij het Hendrik Conscienceplein! Jam is zeker aan te raden voor een casual lunch of ontbijt, als je houdt van eerlijke, vers gemaakte en heel lekkere gerechten.

De uiterst sympathieke ober komt eerst en vooral vragen wat we willen drinken. Voor ons twee verse citrusmixen, graag! Een verse fruitsap met appelsien, citroen en pompelmoes is nooit slecht, als het ook effectief vers gemaakt is. En dat is hier zeker het geval. Pluspunt: een ecologisch rietje!

Als lunch kiezen we twee slaatjes: een exemplaar met groenten en gerst, en eentje met halloumi. We krijgen twee prachtige bordjes, die er supergezond uitzien. Het slaatje met halloumi is niet gewoon ‘een slaatje met halloumi', maar met veel verschillende ingrediënten en smaken die heel goed samengaan. De basis is een soort graan, waar komkommer, wortel, granaatappelpitjes, rucola, rode kool, kruiden, en wie weet wat nog allemaal bij komt. Alles past perfect samen, en maakt het tot een heel smaakvol gerecht. De halloumi is ook lekker krokant gebakken, en goed gekruid. De combinatie van veel verschillende smaken is ook bij het andere slaatje van toepassing. Pompoen, avocado, gerst en (supermalse!) burrata zijn de hoofdingrediënten, en het slaatje wordt afgemaakt door granaatappelpitjes, rucola, kruiden, enzovoort. Alles is vers en zelf gemaakt, gezond, en heel lekker. Voor een lekkere lunch kom ik zeker en vast hier terug, Jam (dat zijn naam niet gestolen heeft) is absoluut een aanrader!

Contactgegevens:

Wolstraat 47, 2000 Antwerpen

+32 3 233 36 12

Openingsuren:

Maandag open van 09u00 - 15u00

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 09u00 - 17u00

Prijzen:

Ontbijt: €8 - 12,5

Salades en pasta’s: €11 - €15

Toast en broodjes: €8 - €12

Scores:

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 9/10

Sterren: 4,5/10