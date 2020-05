Exclusief voor abonnees RECENSIE. Grootmoeders wijze op Moederdag: takeaway bij Billie’s Bier Kafetaria Sander Bral

12 mei 2020

09u48 0 Antwerpen Niet meer uit eten kunnen, betekent plotseling ook álle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of het opwarmen van een blik soep, bestaat er gelukkig nog takeaway en delivery. Onze redactie test de verschillende Niet meer uit eten kunnen, betekent plotseling ook álle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of het opwarmen van een blik soep, bestaat er gelukkig nog takeaway en delivery. Onze redactie test de verschillende takeawaymogelijkheden in de Koekenstad . Bij Billie’s Bier Kafetaria vonden ze Moederdag het geschikte moment om de keuken weer open te gooien.

Een echte Antwerpenaar viert Moederkesdag pas in augustus maar elk excuus om de deuren half open te werpen, is een goed excuus zeker? Voor het eerst sinds het begin van de lockdown was het afgelopen weekend weer mogelijk om je favoriete stoofpotje van eetcafé en craftbeerbar Billie’s Bier Kafetaria te verorberen.

Verder dan de deuropening kom je momenteel niet bij Billie’s. Met een snelle blik in de gezellige kroeg in de Kammenstraat zie je net de lege toog en elf tapkranen die stof staan te vergaren. Een treurig zicht, maar de keuken achterin de bar is gelukkig wel terug open, want naast zeldzame biertjes waar je nog nooit van gehoord hebt, staat Billie’s natuurlijk ook bekend om zijn lekkere stoofpotjes en Vlaamse klassiekers op (groot)moeders wijze.

