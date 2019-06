Recensie Fugu: not your ordinary sushi Annelin Marien

05 juni 2019

10u00 0 Antwerpen Nog maar enkele weken open, maar nu al de beste sushi van Antwerpen: Fugu is het zeker waard eens te ontdekken als je houdt van Japanse keuken. Je hebt de keuze uit een aantal gerechtjes om te delen, en tien vernieuwende sushirolls. Sushi met asperges, avocado en komkommer, of toch liever met scampi, mango en theeblaadjes? Not your ordinary sushi, in Fugu, maar wel zeker een van de betere!

Op het eerste gezicht is Fugu een beetje klein en donker, maar eens we plaats hebben genomen aan onze tafel, zien we dat de nieuwe sushizaak best gezellig is. Fugu is hip ingericht, en de kok staat al klaar aan de open keuken om verse sushi voor ons te bereiden. We worden vanaf het begin heel erg vriendelijk bediend, en zo is onze avond goed gestart.

Als voorgerecht nemen we twee gerechtjes om te delen: aubergine kroketten met ‘spicy miso mayo' en crackers met zalmtartaar. We krijgen twee kleine, maar mooi gepresenteerde bordjes. Ik vind vooral de aubergineballetjes een voltreffer: ietsje pikant maar niet té, lekker mals vanbinnen en krokant vanbuiten, en de ‘spicy miso mayo’ is heerlijk. Ook de zalmtoastjes zijn dik in orde: we krijgen superverse zalm, met wat sesam, kaviaar en waterkers op een flinterdun toastje.

En dan komt hetgeen waar we voor gekomen zijn: de sushi. We bestellen enkele van de rolls van de kaart, en allemaal zijn ze een streling voor het oog en voor de tong. Deze sushi is anders dan alle sushi die ik al heb gegeten (en dat is best wat), de smaken zijn nieuw en verrassend. Niet zomaar een california roll met zalm en avocado, maar sushi met asperges, avocado, oshinko, komkommer, shiso, furikake, wasabi mayo en shishimi togarachi (vraag me niet wat het allemaal is, maar het smaakt in ieder geval lekker). Geen basic sushi hier dus, voor ongeveer tien euro per rol (van acht stuks), ideaal om met vrienden te delen. Mijn favoriet is sowieso nummer 2, ‘kanikaze’ gedoopt. Een sushiroll met gekarameliseerde zalm, avocado, mango, krab, teriyakisaus en masago aioli. Op de tweede plaats komt nummer 1, ‘roller coaster’, met zalm, munt, koriander en gepofte rijst: de munt en koriander maken de sushi heel fris. Sushiliefhebbers, zoals ik, zullen hier zeker aan hun trekken komen, en ook ik kom hier sowieso nog eens terug!

Contactgegevens:

Volkstraat 65, 2000 Antwerpen

0468.070.281

Openingsuren:

Elke dag open van 18 uur tot 22 uur 30

Prijzen:

Deelgerechten: 5,5 - 12,5 euro

Sushirolls: 9,5 - 12,5 euro

Scores:

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7,5/10

Sterren: 4,5/5